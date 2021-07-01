تعرف على درجات وشروط القبول بمدارس التمريض في القليوبية

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حددت الهيئة العامة للتأمين الصحي الحد الأدنى للقبول بمدارس التمريض التابعة للتأمين الصحي بالقليوبية 260 درجة، ويبدأ تلقي الطلبات اعتبارًا من 5 يوليو المقبل وحتى 15 من نفس الشهر ويتم قبول الملفات لمدة 10 أيام عمل، على أن يكون البدء لإختبارات اللغة العربية والإنجليزية في 24 من يوليو وحتى 29 من نفس الشهر ويخضع مجتازوا الاختبار إلى مقابلة شخصية في الأول من يونيو المقبل.

وتم تحديد شروط التقدم في مدارس التمريض لعام 2021:

1- يجب الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية بمرحلة التعليم الأساسي في نفس عام التقدم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية.

2- أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة الإعدادية على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة، حرصًا على مبدأ التوطين، وبالنسبة للمحافظات النائية لا تقبل طالبات من خارج المحافظة إلا بعد استكمال الأعداد من الدور الأول والثاني من ذات المحافظة.

3- ألا تقل السن في بداية العام الدراسي عن 15 عامًا، ويجوز بقرار من وزيرة الصحة النزول بالسن 6 أشهر في حالة احتياج المديرية وعدم استكمال الأعداد المطلوبة وبمراعاة المجموع الأعلى للدرجات.

4- اجتياز اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي والكشف الطبي على أن يتضمن القبول امتحانًا في الإملاء باللغة العربية.

5- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.

6- التعهد بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من الطالب أو الطالبة مصدق عليه من ولي الأمر، وألا تكون الطالبة متزوجة

واشترطت إدارة التعليم الفني الصحي ضرورة اجتياز اختبارات مدارس التمريض 2021، وتشمل:

1- الاختبار الشخصي، ويتضمن (قوة الملاحظة- اللباقة في الحديث- سرعة الاستجابة ورد الفعل- مهارات التواصل).

2- الاختبار الطبي بواسطة القومسيون الطبي بالمحافظة ويشمل (كشف نظر- كشف باطني- اختبار مخدرات)، وكذلك الاختبار النفسي بواسطة أخصائي أمراض نفسية.

كما تشمل الاختبارات: اختبار الإملاء باللغة العربية ويشترط الحصول على 7 درجات من 10 درجات لاجتياز الاختبار، وكذلك اختبار اللغة الإنجليزية ويشترط الحصول على 7 درجات من 10 درجات، انتهاءً بكشف الهيئة ويشمل (الخلو من العيوب الخلقية- حسن المظهر- سلامة النطق- التناسق بين الطول والوزن).

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس التمريض بعد الإعدادية 2021

1- تقديم شهادة ميلاد أصلية للطالب و3 صور منها.

2- أصل الشهادة الإعدادية و3 صورة منها.

3- تقديم 6 طوابع مهن طبية.

4- حافظة بلاستيكية.

5- دمغة بـ 1 جنيه، 2 طوابع مهن طبية.

6- تقديم عدد 8 صور شخصية 4X6 بشرط أن تكون خلفيتها بيضاء.

7- كما يتم تقديم صورة البطاقة الشخصية الخاصة بولي أمر الطالبة / الطالب.