الداخلية : ضبط 178 قطعة سلاح نارى 196 قضية مخدرات فى 24 ساعة

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شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملات أمنية موسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 178 قطعة سلاح نارى ، 196 قضية مخدرات وتنفيذ 83011 حكم قضائى متنوع كما ضبطت الحملة 196 قضية مخدرات بإجمالى 211 متهم وضُبط 31 كيلو جرام بانجو و18٫702 كيلو جرام حشيش و3٫600 كيلو جرام هيروين و2٫640 كيلو جرام إستروكس و 2٫550 كيلو جرام من مخدر البودر وكمية من مخدر الشابو وزنت 2٫138 كيلو جرام وكمية من مخدر هيدرو وزنت 95 جرام و 40 جرام من مخدر الفودو و205 جرام من مخدر الآيس و1134 قرص مخدر .

كما ضبطت الحملة 19 متهما هاربا و27 بلطجى وضبط 347 دراجة نارية مخالفة وضبط 16242 مخالفة مرورية متنوعة.

يأتى ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية