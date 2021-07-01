«استأجره الأب.. والأم أبلغت بالواقعة» ضبط عامل يؤدي الامتحان بدلا من طالب بالدقهلية

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ألقت مباحث بلقاس بمحافظة الدقهلية الخميس، على عامل انتحل شخصية طالب بشهادة الدبلوم الفني قسم تركيبات ومعدات كهربائية، لأداء جميع الامتحانات بدلا منه بعدما أبلغت أم الطالب بالواقعة.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية بورود بلاغ من مدير إدارة بلقاس التعليمية يفيد ابلاغ سيدة أن ابنها ويدعى محمد ع. ب، 18 سنة، خارج البلاد، وقام والده وهو طليقها بتأجير عامل لينتحل شخصية ابنها، ويقوم بأداء الامتحانات بدلا منه بقسم تركيبات ومعدات كهربائية بلجنة 14 بمدرسة على عبد الرازق الصناعية.

وأكد مدير الإدارة أنه بالاتصال بمراقب أول اللجنة للتأكد من الواقعة تبين صحتها، حيث تم التوجه للجنة المذكورة والبحث عن الطالب ومطالبته بإبراز تحقيق شخصيته تبين أن الموجود باللجنة هو المدعو توفيق إ. ت. 22 سنة، عامل، وحاصل على دبلوم زراعة وينتحل شخصية الطالب محمد، 18 سنة ويحمل رقم جلوس 2292083 وتم القبض على العامل.

انتقل ضباط مباحث مركز بلقاس إلى مكان اللجنة والقبض على العامل الذى أكد أنه يؤدى الامتحانات منذ بدايتها بدلا من الطالب بالإتفاق مع والده بسبب وجود إبنه خارج البلاد وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.