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مصادرة 10 شيش ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة في حملات رقابية بالشرقية

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مصادرة 10 شيش ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة في حملات رقابية بالشرقية مصادرة 10 شيش ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة في حملات رقابية بالشرقية

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شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة برفع الأشغالات المخالفة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالتزامن مع متابعة تطبيق الاجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة الموجة الثالثة من .

وفي هذا الإطار قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، بالمتابعة والإشراف على إعمال رفع وإزالة الإعلانات المخالفة، والإشغالات بالطرق الرئيسية بعدد من الوحدات المحلية ومنها الوحدة المحلية بالصالحية.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بحى أول الزقازيق، بالإشتراك مع شرطة المرافق، حملة لرفع الإشغالات بشارع فاروق وشارع الشهيد طيار بالحسينية، وشارع البوسطة وشارع مولد النبي، والحلقة وكوبرى أبوعميره، وشارع الجلاء، وشارع سعد زغلول، وميدان عرابى، وميدان التحرير، وتم تطبيق القانون مع المخالفين.

كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، من ضبط ١٠ شيش ورفع الإشغالات من شوارع المدينة، لفك الإختناقات المرورية، وتم تحرير محاضر للمخالفين.

ونفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منيا القمح، حملة لرفع الإشغالات أسفرت عن رفع ٤٧ حالة إشغال، متمثلة في كراسى وترابيزات وباعة جائلين وحواجز خشبية وجديدة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لتحقيق السيولة المرورية، وحفاظآ على أمن وسلامة المواطنين .

المصرى اليوم

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