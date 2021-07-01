أخبار عاجلة

إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو -
الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى -
بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى» -
أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض -
الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي -
«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا» -
«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده -
صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

شمال سيناء تسجل 9 حالات شفاء من المستجد

Print
شمال سيناء تسجل 9 حالات شفاء من فيروس كورونا المستجد شمال سيناء تسجل 9 حالات شفاء من المستجد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم الخميس، حالة إيجابية و9 حالات شفاء جديدة من المستجد.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان، إنه تم تسجيل حالة إيجابية ليرتفع عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس 531 حالة، وعدد حالات الوفاة يبلغ 211 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

وأكد شوكة على شفاء 9حالات جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2976 حالة، مع وجود 9 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و34 حالة أخرى في العزل المنزلي.

من جانبه، حذر الدكتور حاسم حمدي، مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، من التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبا للإصابة، والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

تسجيل 6 وفيات و 468 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 6 وفيات و 468 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا