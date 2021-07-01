معهد المحاسبين الإداريين يؤكد أهمية التشغيل التحول الرقمي لتطوير آداء الوظائف المالية

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عقد معهد المحاسبين الإداريين(IMA)، إحدى المؤسسات التي تعمل حصريًا على تطوير والنهوض بمهنة المحاسبة الإدارية، حلقة نقاشية بعنوان «التحول الرقمي في مصر» مع مجموعة من المدراء الماليين الذين يعملون في الشركات العالمية والإقليمية العاملة في مصر لمناقشة التحول المؤسسي الذي يعمل على دمج التكنولوجيا في الوظائف المالية والمحاسبية.

وتبادل المشاركون خبراتهم وتطلعاتهم المستقبلية فيما يخص العديد من الموضوعات على رأسها كيفية التأكد من تدفق الإيرادات، وتحديد الميزانيات فضلاً عن تبنى وتطوير تقنيات الحديثة لزيادة فرص النمو.

وناقش معهد المحاسبين الإداريين التأثير العميق للتحول الرقمي الذي يجتاح العالم حاليًا ويؤثر على المعتاد في كيفية إدارة الأعمال والحياة اليومية بشكل عام، كما تطرق النقاش إلى الدور الحيوي الذي يلعبه المدراء الماليين في هذا التحول خاصة فيما يخص التوجه إلى دمج التقنيات التكنولوجية الحديثة في العمليات اليومية لمؤسساتهم في جميع أنحاء مصر، حيث يًعتبر البحث عن الكفاءات وتطوير الأعمال على رأس أولويات المدراء الماليين.

وظهرت أهمية التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتسريع وتيرة تطوير الأعمال وزيادة الاستثمارات جنبا إلى جنب مع توفير الموارد وزيادة الكفاءات المكتسبة، خاصة مع تداعيات جائحة كورونا.

وأكد المتحدثون على أن نجاح الأعمال يتم تقييمه من خلال مستوى التحول الرقمي في العمليات التنفيذية، والأسلوب الفكري بالإضافة إلى كيفية تنظيم واستغلال الكفاءات والموارد المتاحة والتي تتم بقيادة المدراء الماليين الذي يأخذون زمام المبادرة لقيادة التحول في مؤسساتهم.

وأشادت هنادي خليفة، مديرة العمليات في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند لدى معهد المحاسبين الإداريين بثراء المناقشات والآراء التي تمت مشاركتها من قبل المدراء الماليين المشاركين عن خططهم المستقبلية في مرحلة ما بعد الجائحة، وقالت «لطالما كان التحول الرقمي من الخطط المستقبلية للشركات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم ومصر، ولكن مع وجود الجائحة العالمية والإجراءات الوقائية التي فرضتها من زيادة الأعمال الإفتراضية، والعمل عن بعد وغيرها من التدابير الإحترازية، ساهمت في تسريع وتيرة التحول الرقمي وزيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية.»

أضافت خليفة «لقد كان من الجيد أن نرى فرق العمل في القطاعات المالية والمحاسبة في طليعة تبني التقنيات والعمليات الجديدة فحيث يأتي هذا التغيير مصحوباً بالحاجة إلى مهارات جديدة وهو ما يعمل المدراء الماليين على توفيره من خلال تطوير المواهب الشابة القادرة على قيادة المؤسسات في المستقبل.»