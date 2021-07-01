رئيس اتحاد الشباب العربي: فيلم «قرار شعب» استعرض أكاذيب الجماعة الإرهابية بمصر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عمرو عمارة رئيس اتحاد الشباب العربي، إن فيلم «قرار شعب» استعرض أكاذيب وخيانة جماعة الإخوان الإرهابية في مصر، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان كانت تسعى للسيطرة على مفاصل الدولة، وفشلت في ذلك.

وأضاف عمارة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند النعساني، ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن جماعة الإخوان نشرت الكذب وروجت الشائعات خلال فترة حكمها إلا أنه بعد 100 يومًا، أدرك الشعب المصري، مدى أكاذيبهم، وهو ما جعل الجماعة تتيقن فقدانها للشارع المصري.

واختتم تصريحاته «سعيد بمشاركتي في حدث فيلم قرار شعب، بعد غياب 5 سنوات، وهو واجب علي كمصري، وهو فيلم نجح في فضح الشائعات والأكاذيب التي روجتها الإخوان الإرهابية».