★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أكد الدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري، حرص مصر على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AF CFta بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي الاقليمي لدول القارة السمراء، مشيراً إلى أن مصر كانت من أولى الدول الموقعة على الاتفاقية، ولعبت دوراً رئيسياً في دخول الاتفاقية حيز النفاذ خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات منتدى الاستثمار الأفريقي السنوي في دورته الثانية والتي عقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس بدولة الامارات العربية المتحدة، بالإنابة عن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وذلك خلال الفترة من 29 يونيو إلى 8 يوليو المقبل وذلك تحت عنوان «الابتكار والاستدامة كمحركين للنمو الاقتصادي»

ويتناول المنتدى عدة موضوعات تخص دعم الاستثمار الكلي للقارة السمراء والفرص والتحديات التي ستواجه القارة الأفريقية في إطار دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز النفاذ.

وأشار «مغاوري» إلى أهمية الدور الريادي الذي تتبناه مصر في إطار تقديم جداول الإلتزامات الجمركية وكذا دعم دور مجتمع الأعمال المصري في التصدير إلى الدول الإفريقية والفرص المتاحة للدول الإفريقية عند التعامل مع مصر تجارياً واستثمارياً، لافتاً إلى ضرورة تضافر الجهود للتعامل مع التحديات التي تواجه الاتفاقية وتوفير البنية التحتية المناسبة لتدفق حركة التجارة في السلع، فضلاً عن إيجاد حلول للتحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة عند رفع كافة العوائق الجمركية إمام الشركات العملاقة في دول القارة السمراء.

واستعرض رئيس التمثيل التجارى التطورات التي شهدها الإقتصاد المصري على مدار الفترة السابقة لا سيما في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أصبح لها قانون خاصة واليات واضحة هدفها النهوض بهذا القطاع الحيوي، فضلا عن التوسعات في البنية التحتية والتحول الرقمي والإتجاه باستراتيجية واضحة نحو أفريقيا على رأسها تنويع الأسواق وبناء قواعد سلاسل الإمداد الإقليمية فيما بين التجمعات الإقليمية المختلفة .