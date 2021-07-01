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قطع المياه 8 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة مساء غد الجمعة

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قطع المياه 8 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة مساء غد الجمعة قطع المياه 8 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة مساء غد الجمعة

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع المياه عن مناطق (مساكن ضباط الرماية والشباب – حدائق الأهرام) وتضعف في مناطق فيصل والهرم، وذلك لمدة 8 ساعات، اعـتبارًا مـن الساعة 10 مساء غد الجمعة الموافق 2 /7/ 2021 حتى الساعة 6 من صباح اليوم التالي السبت الموافق 3 / 7 /2021.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى تحويل مسار خط قطر 1200 مم من خط طرد بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي لأعمال تطوير الطريق المحيط بالمتحف المصري.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، وستقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة، وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورًا.

المصرى اليوم

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