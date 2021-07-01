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بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمنطقة شمال الواحة بأكتوبر الجديدة الأحد المقبل

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بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمنطقة شمال الواحة بأكتوبر الجديدة الأحد المقبل بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمنطقة شمال الواحة بأكتوبر الجديدة الأحد المقبل

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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 4/7/2021، وحتى يوم الأحد 22/8/2021، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمجاورات من (1 : 9)، بالحي الأول بمنطقة شمال الواحة والمحجوزة بالقرعة العلنية.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 1، وتشمل القطع من 1 : 40، يوم الأحد 4/7/2021، والقطع من 41 : 80، يوم الإثنين 5/7/2021، والقطع من 81 : 120، يوم الثلاثاء 6/7/2021، والقطع من 121 : 140، يوم الأربعاء 7/7/2021، والقطع بالمجاورة 2، وتشمل القطع من 1 : 45، يوم الخميس 8/7/2021، والقطع من 46 : 90، يوم الأحد 11/7/2021، والقطع من 91 : 135، يوم الإثنين 12/7/2021، والقطع من 136 : 180، يوم الثلاثاء 13/7/2021، والقطع من 181 : 215، يوم الأربعاء 14/7/2021.

وأضاف رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 3، وتشمل القطع من 1 : 40، يوم الخميس 15/7/2021، والقطع من 41 : 80، يوم الأحد 25/7/2021، والقطع من 81 : 120، يوم الإثنين 26/7/2021، والقطع من 121 : 163، يوم الثلاثاء 27/7/2021، وتم تخصيص يومى الأربعاء 28/7/2021، والخميس 29/7/2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأشار المهندس محمد عبدالمقصود، إلى أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 4، وتشمل القطع من 1 : 40، يوم الأحد 1/8/2021، والقطع من 41 : 81، يوم الإثنين 2/8/2021، وقطع الأراضي بالمجاورة 5، وتشمل القطع من 1 : 30، يوم الثلاثاء 3/8/2021، والقطع من 31 : 59، يوم الأربعاء 4/8/2021، والقطع بالمجاورة 6، من 1 : 30، يوم الخميس 5/8/2021، والقطع من 31 : 61، يوم الأحد 8/8/2021.

وقال رئيس الجهاز: سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 6، من 1 : 35، يوم الإثنين 9/8/2021، والقطع من 36 : 69، يوم الثلاثاء 10/8/2021، وسيتم تسليم القطع بالمجاورة 8، من 1 : 35، يوم الأربعاء 11/8/2021، والقطع من 36 : 73، يوم الخميس 12/8/2021، وسيتم تسليم القطع بالمجاورة 9، من 1 : 40، يوم الأحد 16/8/2021، والقطع من 41 : 78، يوم الإثنين 17/8/2021، كما تم تخصيص أيام الأربعاء 19/7/2021، والخميس 19/8/2020، والأحد 22/8/2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

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