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محافظ الشرقية يتابع إصلاح انفجار ماسورة مياه الشرب الرئيسية بشارع النقراشي بالزقازيق

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محافظ الشرقية يتابع إصلاح انفجار ماسورة مياه الشرب الرئيسية بشارع النقراشي بالزقازيق محافظ الشرقية يتابع إصلاح انفجار ماسورة مياه الشرب الرئيسية بشارع النقراشي بالزقازيق

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، مع محمد محمود رئيس حى أول الزقازيق ، أعمال إصلاح انفجار ماسورة مياه الشرب الرئيسية بشارع النقراشي بمدينة الزقازيق.

أوضح محمد محمود رئيس حى أول الزقازيق، أنه تم التنسيق مع هيئة مياه الشرب والصرف الصحى، لإصلاح ماسورة مياه الشرب والتي تسببت في غرق شارع النقراشي بالمياه، وأدت إلى تعطيل الحركة المرورية، وعلى الفور تم إصلاح الانفجار وشفط المياه المتراكمة بالشارع، وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

قدم أهالي مدينة الزقازيق الشكر للمحافظ وللجهاز التنفيذى لسرعة الإستجابة، وتقديم الحلول العاجلة للمشكلات الطارئة حرصاً منهم على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

المصرى اليوم

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