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علاء إبراهيم: مواجهة الأهلي وبيراميدز ستكون نارية

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علاء إبراهيم: مواجهة الأهلي وبيراميدز ستكون نارية علاء إبراهيم: مواجهة الأهلي وبيراميدز ستكون نارية

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علق الكابتن علاء إبراهيم، نجم النادي الأهلي السابق، على مواجهة الأهلي وبيراميدز التي تنطلق اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة الدوري العام.


وقال علاء إبراهيم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن المباراة متوقع أن تكون قوية، حيث أن فريق بيراميدز يضم العديد من اللاعبين المميزين وسيكون أمامه دافع كبير لتحقيق نتيجة إيجابية.


ولفت نجم النادي الأهلي السابق، إلى أن الأهلي يدخل المباراة وهو منتشي بالنتائج الجيدة التي حققها مؤخرًا ولأول مرة بعد فترة طويلة بالدوري، وسيكون له دافع كبير أيضًا في المباراة لمواصلة النتائج الإيجابية.


وأشار علاء إبراهيم، إلى أن الأفضلية في المباراة ستكون لمن لديه الدافع بشكل أكبر، لا سيما أن الفريقين يمتلكان العديد من اللاعبين المميزين، ومستواهم الفني متقارب بشكل كبير.

المصرى اليوم

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