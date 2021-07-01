أكاديمية الشرطة تنظم جناح وزارة الداخلية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

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شاركت وزارة الداخلية في فعاليات إفتتاح معرض القاهرة الدولى للكتاب، والذى يُعد أهم حدث ثقافى تنظمه الدولة ويتميز بسمعة دولية وإقليمية رفيعة، ونظمت الأكاديمية جناح وزارة الداخلية، والذى يضم باكورة الإنتاج العلمى بوزارة الداخلية، تجسيداً لإستراتيجية الوزارة الراهنة، والتى ترتكز في أحد محاورها الجوهرية على توظيف العلم لخدمة أغراض الأمن .

ويتكون جناح وزارة الداخلية والذى يستمر خلال فترة المعرض من (10) مكتبات شرطية علمية، تتناول أحدث الإصدارات العلمية في مجالات ( دراسات الأمن القومى و دراسات مكافحة الإرهاب ودراسات حقوق الإنسان وإصدارات مركز بحوث الشرطة والمقررات الدراسية لكلية الشرطة والندوات والمؤتمرات العلمية ورسائل الدكتوراه وأبحاث الضباط المتدربين بكلية التدريب والتنمية) فضلاً عن (2) شاشة تفاعلية تتضمن نسخة إلكترونية من دليل الخدمات الجماهيرية، التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين، ويتميز هذا البرنامج بسهولة الإستخدام من جانب المواطنين، حيث يُتيح البرنامج للمواطن التعرف على الخدمات الجماهيرية، التي تقدمها الوزارة في مجالات ( الجوازات والمرور والأحوال المدنية و تصاريح العمل)، وإجراءات الحصول عليها بشكل مبسط وسهل.

كما يضم المعرض بين جنابتيه عرض لمطويات توعوية توزع على المواطنين للتوعية العامة من مخاطر الجريمة ومخاطر إستخدام مواقع التواصل الإجتماعى وكيفية تجنب وقوع الحوادث والحرائق، والوقاية من صور الإعتداء على الأموال والأشخاص، علاوة على عدد من النشرات التثقيفية والمراصد الأمنية لإبراز الظواهر الإجرامية المستحدثة وسبل التعاون معها والوقاية من مخاطرها .

كما تحرص وزارة الداخلية على توزيع بعض الكتيبات وألعاب تكوين المجسمات وكراسات التلوين على الأطفال المترددين على جناحها، إيماناً منها بأهمية ترسيخ الدور الوطنى لرجال الأمن لدأ النشء.