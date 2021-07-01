إزالة تعديات فى المهد على مساحة 200 متر أملاك دولة فى البياضية جنوب الأقصر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام مجلس مدينة البياضية، برئاسة وكيل الوزارة، محمد صحصاح، رئيس المركز، بتنفيذ إزالة تعديات في المهد على أراضي أملاك الدولة عبارة عن سقيفة معدنية وبناء بوابة وباب حديد بمنطقة رواج.

وتلاحظ أنه أثناء المرور على المدينة قيام أحد المواطنين باستغلال مساحة 200 من الأرض وأقام السقيفة المعدنية كما تم احتجاز عامود إنارة بداخل المساحة المخالفة بمساحة ٦٠ متر مربع، وتم تنفيذ الإزالة بمعرفة المواطن.

رافق رئيس المدينة كلا من محسن ربيع نائب رئيس المدينة، ومسؤولي الإدارة الهندسية، وذلك بالتنسيق مع القوة الأمنية، وتمت الإزالة على كامل المسطح وإعادة الشئ لأصله.