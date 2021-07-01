إزالة تعديات فى المهد على مساحة 200 متر أملاك دولة فى البياضية جنوب الأقصر

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قام مجلس مدينة البياضية، برئاسة وكيل الوزارة، محمد صحصاح، رئيس المركز، بتنفيذ إزالة تعديات في المهد على أراضي أملاك الدولة عبارة عن سقيفة معدنية وبناء بوابة وباب حديد بمنطقة رواج.
وتلاحظ أنه أثناء المرور على المدينة قيام أحد المواطنين باستغلال مساحة 200 من الأرض وأقام السقيفة المعدنية كما تم احتجاز عامود إنارة بداخل المساحة المخالفة بمساحة ٦٠ متر مربع، وتم تنفيذ الإزالة بمعرفة المواطن.
رافق رئيس المدينة كلا من محسن ربيع نائب رئيس المدينة، ومسؤولي الإدارة الهندسية، وذلك بالتنسيق مع القوة الأمنية، وتمت الإزالة على كامل المسطح وإعادة الشئ لأصله.