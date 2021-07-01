الصحة الفلسطينية : وفاتان و121 إصابة جديدة بفيروس كورونا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، يوم الخميس، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98,2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة، في تقريرها اليومي عن حالة الوباء في الأراضي الفلسطينية أنه تم تسجيل وفاتان و121 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى وجود 8 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 14 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الفلسطينيين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي 509,712 بينهم 368,532 تلقوا الجرعتين من اللقاح.