تطوير حديقة عميد الأدب العربي بمدينة مغاغة في المنيا (صور)

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أعلن محمد السيد أبوليلة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة شمال المنيا، تطوير حديقة الدكتور طه حسين، عميد الأدب العربي، ابن عزبة الكيلو بمدينة مغاغة، وتشمل أعمال التطوير المقاعد، والأرضيات، ودورات المياه، والبوفيه، والأشجار، والأسوار.

وأضاف «أبوليلة»، في تصريحات له، الخميس، أنه يتم تطوير حديقة النيل على نهر النيل، بمدينة مغاغة، ضمن خطة تطوير الحدائق والمتنزهات، على مستوى المحافظة، لاستقبال المواطنين.

وأكد «أبوليلة» أن أعمال التطوير سيتم الانتهاء منها خلال أسابيع لاستقبال المترددين خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، وفصل الصيف وفق إجراءات وضوابط وقائية واحترازية من وباء كورونا المستجد.

تطوير حديقة عميد الادب العربي بمغاغة في المنيا

تطوير حديقة عميد الادب العربي بمغاغة في المنيا

تطوير حديقة عميد الادب العربي بمغاغة في المنيا

تطوير حديقة عميد الادب العربي بمغاغة في المنيا

تطوير حديقة عميد الادب العربي بمغاغة في المنيا