أخبار عاجلة

إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو -
الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى -
بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى» -
أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض -
الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي -
«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا» -
«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده -
صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة» -
وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه -
العالم يحتفل بـ«ميسى» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تطوير حديقة عميد الأدب العربي بمدينة مغاغة في المنيا (صور)

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد السيد أبوليلة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة شمال المنيا، تطوير حديقة الدكتور طه حسين، عميد الأدب العربي، ابن عزبة الكيلو بمدينة مغاغة، وتشمل أعمال التطوير المقاعد، والأرضيات، ودورات المياه، والبوفيه، والأشجار، والأسوار.

وأضاف «أبوليلة»، في تصريحات له، الخميس، أنه يتم تطوير حديقة النيل على نهر النيل، بمدينة مغاغة، ضمن خطة تطوير الحدائق والمتنزهات، على مستوى المحافظة، لاستقبال المواطنين.

وأكد «أبوليلة» أن أعمال التطوير سيتم الانتهاء منها خلال أسابيع لاستقبال المترددين خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، وفصل الصيف وفق إجراءات وضوابط وقائية واحترازية من وباء كورونا المستجد.

تطوير حديقة عميد الادب العربي بمغاغة في المنيا
تطوير حديقة عميد الادب العربي بمغاغة في المنيا
تطوير حديقة عميد الادب العربي بمغاغة في المنيا
تطوير حديقة عميد الادب العربي بمغاغة في المنيا
تطوير حديقة عميد الادب العربي بمغاغة في المنيا
تطوير حديقة عميد الادب العربي بمغاغة في المنيا

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو

إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو

الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى

الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى

بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى»

بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى»

أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض

أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض