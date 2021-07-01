«القومي للمسرح» يحيي الذكري الثامنة لثورة 30 يونيو بساحة الهناجر

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تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وبإشراف قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال.

احتفل المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق، بالذكري الثامنة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة- حيث شدت الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو تامر غنيم،في تمام الساعة الثامنة مساءً يوم الأربعاء الموافق 30يونيو 2021 بساحة مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية- مجموعة من أروع الأغاني الوطنية المتميزة.

استهل الحفل بكلمة للمخرج شادي سرور مدير مركز الهناجر للفنون، ثم السلام الجمهوري.

وقدمت المطربة أنغام مصطفي، مصر التي في خاطري، يا أقوي من الزمان، وأحمد محسن بلدي أحببتك، أهو دة اللي صار، ثم شاركت الفنانة فاطمة عادل، دولا مين، وبهاء الطمباري، أحلف بسماها وترابها،عاش اللي قال، كما غنت المجموعة أغنية الحدود، وطني الاكبر- وقد لاقي الحفل إقبالا جماهيريا ملفتا وتجاوبا من جمهور الحاضرين.

حضر الحفل، المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، الفنان هاني كمال، المخرج،شادي سرور، الصحفي محمد بهجت، الفنانة ياسمين موافي، الشاعر عماد عبدالمحسن،الصحفية منيرة غلوش.

وقد تم الحفل مع إتباع كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حرصا على الجمهور.