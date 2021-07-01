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بيطري الشرقية: تحرير ١٢٢ محضر مخالفة وضبط لحوم غير صالحة في حملات تفتيشية

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بيطري الشرقية: تحرير ١٢٢ محضر مخالفة وضبط لحوم غير صالحة في حملات تفتيشية بيطري الشرقية: تحرير ١٢٢ محضر مخالفة وضبط لحوم غير صالحة في حملات تفتيشية

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وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، مدير مديرية الطب البيطري، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم ،وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار الإستعدادات لإستقبال عيد الأضحي المبارك.

ومن جانبه، أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، قامت بالتنسيق مع أقسام الصحة العامة والتفتيش على اللحوم بالإدارات البيطرية، وبالإشتراك مع الجهات المعنية من مجالس المدن، والرقابة التموينية، ومباحث ، والرقابة الصحية، وجهاز حماية المستهلك، خلال شهر يونيه الماضي بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك .

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 122 محضر مخالفة، وضبط 6 طن و505 كجم لحوم مجمدة ومصنعات لحوم، و135 كجم كبده، و2طن و569 كجم طيور، و142 كجم أسماك مجهولة المصدر بدون بيانات، وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها، كما تم ضبط 865 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية، و2 طن و470 كجم لحوم مجمدة ولحوم مصنعة، و60 كجم كبده، و145 كجم دهون، و649 كجم طيور غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم .

المصرى اليوم

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