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مساعد وزير الإسكان يشارك في ورش العمل التدريبية للتجهيز لبدء تنفيذ منظومة التراخيص الجديدة

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مساعد وزير الإسكان يشارك في ورش العمل التدريبية للتجهيز لبدء تنفيذ منظومة التراخيص الجديدة مساعد وزير الإسكان يشارك في ورش العمل التدريبية للتجهيز لبدء تنفيذ منظومة التراخيص الجديدة

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شارك الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، فى ختام ورش العمل التدريبية، للتجهيز لبدء تنفيذ منظومة التراخيص الجديدة، والتى تم إعدادها فى إطار الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، وذلك فى إطار التعاون بين وزارتى الإسكان والتنمية المحلية.

وأوضح مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أنه تم خلال ورش العمل، والتى استمرت لمدة أسبوعين، تدريب العاملين بالإدارات المحلية بجميع المحافظات، على آليات المنظومة الجديدة لاستخراج تراخيص البناء، وتحديد الأدوار والعلاقات بين الجهات المنوط بها المشاركة فى إصدار التراخيص، وبين المواطن، وذلك بهدف تطبيق المنظومة على أفضل وجه، وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

المصرى اليوم

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