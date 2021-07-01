«تنمية المشروعات» ينظم معرضًا بالزيتون لتوفير مستلزمات العيد بأسعار مخفضة (صور)

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يفتتح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، اليوم الخميس، معرضًا لمستلزمات عيد الأضحى بالقاهرة.

ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه للجمهور بمنطقة الزيتون- شارع العزيز بالله بجوار جامع العزيز بالله- لمدة 3 أيام، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً يوميًا.

وينظم جهاز تنمية المشروعات المعرض بالتعاون مع حزب مستقبل وطن، ويأتي في إطار التنسيق الذي يقوم به الجهاز مع مختلف جهات الدولة ومؤسساتها لدعم قطاع المشروعات الصغيرة وتقديم الخدمات المالية والتسويقية لأصحاب هذه المشروعات لمساعدتهم على الاستمرار والتوسع في مشروعاتهم.

ويشارك في المعرض العشرات من المشروعات المتميزة الممولة من الجهاز والتي تتمتع منتجاتها بالجودة العالية.

وتشمل المنتجات المعروضة المنتجات الجلدية والمفروشات والمنتجات الغذائية والملابس واحتياجات المنزل والديكور والهدايا ولعب الأطفال والمنتجات اليدوية؛ مما يتيح للأسر والأهالى توفير احتياجاتهم المختلفة بأسعار مخفضة خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

جدير بالذكر أن تنظيم هذا المعرض يأتي في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الجهاز وحزب مستقبل وطن لدعم وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على تقديم مختلف أوجه الدعم لهذه المشروعات، وفتح منافذ تسويقيه لأصحاب المشروعات الصغيرة لدورها الهام في الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

معارض سابقة لجهاز تنمية المشروعات

معارض سابقة لجهاز تنمية المشروعات