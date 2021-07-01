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وزير المالية: حريصون على استقرار السياسات الضريبية رغم جائحة كورونا

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وزير المالية: حريصون على استقرار السياسات الضريبية رغم جائحة كورونا وزير المالية: حريصون على استقرار السياسات الضريبية رغم جائحة كورونا

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أكد محمد معيط، وزيرالمالية، «أننا رغم جائحة كورونا حريصون على استقرار السياسات الضريبية، وقد قطعنا شوطًا كبيرًا في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، على نحو يُسهم في تحفيز الاستثمار من خلال ميكنة ودمج وتبسيط الإجراءات، وتحصيل حق الدولة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى».

وقال «معيط» في بيان، الخميس، إنه من المتوقع ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة ١٥٪ خلال العام المالى الحالى دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة، حيث استطعنا بالتوسع في المنظومات الإلكترونية رفع كفاءة التحصيل الضريبى.

وأشار إلى أن من أوائل الدول التي نجحت في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتى انضمت إليها أكثر من ١٦٤٢ شركة رفعت ١٨ مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن، على النحو الذي يُسهم في حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العديد من المزايا للممولين.

وأوضح أنه رغم «الجائحة» أيضًا تم تخصيص ١٨٠ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لسداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، ليصل إجمالي ما تم تحويله من الخزانة العامة للدولة لصندوق التأمينات والمعاشات ٥١٠،٥ مليار جنيه خلال ٣ سنوات في إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.

المصرى اليوم

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