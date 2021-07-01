تقام عبر المنصة الإلكترونية.. تعرف على برنامج معرض الكتاب اليوم‎‎

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يبدأ معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الاستثنائية أولى فعالياته اليوم الخميس، عبر المنصة الإلكترونية وتستمر من العاشرة صباحًا وحتى التاسعة مساء.

في العاشرة يبدأ برنامج «أطفالنا» والذي يضم الفنون التشكيلية ويقدم فيها الفنان إسماعيل الناظر ورشة تدريبية للأطفال اللوحات المتحركة، ثم فن للسينما عبر ندوة الفن الثامن ويعرض فيها أفلام معهد السينما (كارتون ..كارتون)، وتيمو وفريو ثم ورش الحكى والتي تبدأ بحكاية في كتاب وأطفال مميزون تقدمها الفنانة وفاء الحكيم.

وفي تمام الساعة الساعة الـ12، تقدم المنصة جولة الفنون للكبار، حيث تبدأ بمناقشة الفن والمصريين للدكتور صلاح عنانى، ثم ورشة تدريبية للكراكليه الفنانة نانيس رجاء ثم قراءات تشكيلية مع الدكتور طارق عبدالعزيز

وفي تمام الساعة الثانية يبدأ ملتقى الكتب، عبر كتاب سليم حسن «بين يدي موسوعة مصر القديمة»، يشارك فيها الدكتور ممدوح الدماطي يبيها مائدة السرد، ثم قصص مسرح زوبة للروائية سلوى بكر، تليها قراءة لرواية الليل لاحمد صبري طرابية.

وفي الساعة الرابعة تبدأ ندوات الثقافة في بيتك حول الإعلام الدكتور ثروت عكاشة ومحمد السيد عيد والدكتور طارق مأمون تليها عروض الكتب للكتاب النزعة الجمالية الخالصة للدكتور رضا خلاف وكتاب بوك تيوبير لعمر المعداوي.

وفي تمام السادسة تبدأ المنصة الالكترونية في تقديم ديوان الشعر ويديره أحمد عبدالمعطى حجازى ويشارك فيه عزمي عبدالوهاب وأسامة الحداد واحمد بلبولة وواميرة الادهم ومحمد عرب صالح وبهبة طلب.

وفي الثامنة لقاء مع وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم ثم ندوة ذاكرة المعرض عن المخرج العالمى يوسف شاهين.

وفي نهاية اليوم في تمام الساعة 10، يتم عرض مسرحية المتجولمن إخراج وتاليف إسماعيل إبراهيم وإنتاج للمعهد العالي للفنون المسرحية.