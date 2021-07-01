سوق الخميس بالعريش.. نقطة التقاء الماضي بالحاضر

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يعد سوق الخميس بمدينة العريش، من أشهر الأسواق الشعبية وأقدمها على الإطلاق في مدينة العريش، بل في محافظة شمال سيناء كلها، فهو نقطة التقاء الماضي بالحاضر.

سوق الخميس بالعريش

يقول العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش، أن سوق العريش يقع في جنوب مدينة العريش، على بعد 5 كيلومترات من ساحل البحر وكيلو ونصف من وسط المدينة، ويعد نقطة التقاء أحياء الفواخرية والصفا والشوربجي، وأقيم على ربوة عاليه بجوار قلعة العريش والمسجد العباسي ومقابر مدينة العريش، لافتًا إلى قيام المجلس بعمليات تطوير مستمرة للسوق والمنطقة المحيطة به.

سوق الخميس بالعريش

ويضيف شعبان قنديل الفضالي، الباحث والمؤرخ السيناوي، أنه يرجع تاريخ السوق عهد السلطان حسين، حيث ورد في كتاب تاريخ سيناء لنعوم شقير أن هناك سوقا لبلدة العريش القديمة أقيم بجوار قلعة العريش التي بناها السلطان سليمان القانوني عام 1560م .

ويشير الفضالي، إلى أن سوق العريش من المعالم الرئيسية للمدينة، ومن أقدم الأسواق بالمحافظة، وأطلق عليه قديمًا «السوق الفوقاني» حيث توارثته الأجيال جيلًا بعد جيل ومع مرور الوقت كان لزامًا أن تقام سوق تُعرض فيه المنتجات والسلع اللازمة والمنتجات اليدوية والمحاصيل الزراعية وكانت عملية الشراء والبيع تتم انذاك بأسلوب المقايضة.

سوق الخميس بالعريش

قال الفضالي، أنه بجانب الخضر والفاكهة والماشية والطيور والملابس وشتلات الأشجار والزهور تباع فيه الملابس السيناوية والأثواب والملابس المطرزة والمشغولات اليدوية ومشغولات الخرز والحلي والعملات الذهبية والفضية وأدوات ومستلزمات الإبل والخيل وكلاب الصيد وشباك نقل الغلال بجانب الأدوات الحياتية المصنعة من الحديد.

من جانبه أضاف حسن سلامه، الباحث في التراث السيناوي، إلى أن الاستعداد لسوق الخميس يبدأ بعد عصر الأربعاء، حيث يقوم التجار من مختلف مدن المحافظة ومحافظات الجوار بعرض البضائع المتنوعة بأسعار تقل عن مثيلاتها في المحال التجارية، ويستمر السوق حتي مغيب شمس الخميس.

سوق الخميس بالعريش

أشار سلامه، إلى قيام المواطنين المقيمين بجوار السوق قديمًا بفتح أبواب المنازل لمرتادي السوق وخاصة القادمين من المناطق البعيدة والصحراوية، وتوزيع المياه الباردة عليهم وتقديم الطعام لهم مجانًا.

سوق الخميس بالعريش

سوق الخميس بالعريش

سوق الخميس بالعريش

سوق الخميس بالعريش