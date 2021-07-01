جامعة الإسكندرية توقع مذكرات تفاهم مع 8 جامعات أجنبية وعربية

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وقعت جامعة الإسكندرية، مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون بحثى وأكاديمى وعلمى مشترك مع 8 جامعات وهيئات عربية واجنبية.

وأعلنت الجامعة فى مجلسها الشهري الخميس، عن الموافقة على توقيع مذكرة التفاهم المقترحة بين جامعة الإسكندرية وجامعة الخليج الطبية بالامارات العربية المتحدة، ومذكرة التفاهم المقترحة بين جامعة الإسكندرية وجامعة برمنجهام بالمملكة المتحدة، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعات ومعاهد أميتى بالهند، وملحق رقم (1) لاتفاق التعاون الجامعى الدولى بين جامعة الإسكندرية وجامعة كاين نورماندى بفرنسا، واتفاقية التعاون المقترحة بين جامعة الإسكندرية وجامعة نوفى ساد ـ صربيا.

كما شملت المذكرات والاتفاقيات، إتفاقية التعاون الأكاديمية المقترحة بين جامعة الإسكندرية وجامعة سراييفو ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة بنى غازى بليبيا، وتجديد مذكرة التفاهم لتبادل الطلاب والتبادل الأكاديمي بين جامعة الإسكندرية وجامعة أوساكا باليابان، ومقترح بروتوكول التعاون بين كلية الطب وكل من مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، ومديرية الصحة بمطروح، واتفاقية مؤسسة التعليم التى تنص على الترخيص ونشر بعض المنتجات وتقديم الصيانة لاستخدامها فقط للاستخدام الأكاديمي والإداري فقط.

ووافق المجلس على ترقية 23 عضو هيئة التدريس، 11 إلى وظيفة أستاذ، و12 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 20 مدرس، ومنح 69 دكتوراة، و 108 ماجستير فى التخصصات العلمية المختلفة.