بعد التحفظ على أموال «راتب وحسانين».. تعرف على حالات التحفظ المؤقت وفقا للقانون

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أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بالتحفظ على أموال المتهميْنِ حسن راتب وعلاء حسانين، وعَرْض الأمر على المحكمة المختصة للنظر فيه، عقب قراره بحبس 19 متهما في تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج، بينهم رجل الأعمال حسن راتب، وعلاء حسانين المعروف بـ«نائب الجن».

ويوضح القانون ان هناك حالات يجيز التحفظ على الأموال، حيث حدد المشرع حالات على سبيل الحصر يجوز فيها التحفظ على الأموال طبقا للمادة 208 لقانون الإجراءات الجنائية، وأخص هذه الحالات التي تتعلق بالرشوة أو الاستيلاء على المال العام وما يشابهها من الجرائم، والتي قد تقتضي التحفظ على أموال المتهم وزوجته وأبناءه القصر، لافتا إلى أن هناك بعض الحالات التي يتحفظ فيها القانون على الأموال التي تخضع لتعويض أو مديونية، والتي يتحفظ فيها القانون على الأموال بقدر المديونية فقط.

1- جرائم الإرهاب «الكيانات الإرهابية» طبقا للقانون 8 لسنة 2015 ومواد قانون رقم 94 لسنة 2015 والمعرف بقانون «مكافحة الإرهاب».

2- جرائم الاتجار بالبشر والتي يشملها قانون 64 لسنة 2010.

3- جرائم واقعة على الوظيفة العامة والمال العام والرشوة وملحقاتها والاختلاس وملحقاته.

4- جرائم الاتجار بالمخدرات وجلبها الواردة في قانون مكافحة المخدرات.

5- جرائم العملة والتزوير.

6- جرائم الفساد وأحكامها متنوعة في التشريعات المصرية مثل استغلال السلطة والتربح.

7- المال المتحصل من أي فعل إجرامي من المحتمل أن يضر بالدولة متى جرم هذا الفعل.

8- تنفيذ الأحكام القضائية النهائية متى اتضح بالطرق القانونية وهي النيابة العامة أن للمدين أموال في البنوك المصرية، ويكون الحجز بحكم قضائي واجب التنفيذ.

رجل الاعمال حسن راتب بالكلبش عقب حبسه