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بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم في الدوري المصري

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بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم في الدوري المصري بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم في الدوري المصري

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة بيراميدز في الدوري المصري الممتاز الخميس المقبل، 1 يوليو عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وغاب الأهلي عن منافسات الدوري المصري منذ 10 مايو الماضي عندما تعادل مع في مباراة القمة 1-1 في الجولة الـ21 من المسابقة، بسبب مشاركاته في دوري أبطال أفريقيا .

وقررت إدارة نادي بيراميدز تعيين اليوناني تاكيس جونياس في منصب المدير الفني للفريق خلفا للمدير الفني الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني السابق الذي تم توجيه الشكر له على الفترة الماضية .

وأعلن كل من النادي الأهلي ونظيره بيراميدز عن قائمة كل منهما للمباراة

قائمة فريق النادى الاهلى لمواجهة بيراميدز

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول - محمود وحيد - ياسر إبراهيم - بدر بانون - رامي ربيعة - سعد سمير - أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمود عبد المنعم كهربا - مروان محسن - جونيور أجايي - محمد شريف - صلاح محسن.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة من 19 مباراة لعبها، فيما يتواجد بيراميدز عند المرتبة العاشرة، بعدما جمع 34 نقطة من 22 مشاركة.

وأعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الأهلي في الدوري الممتاز والتي تقام على استاد الأهلي بالسلام في التاسعة من مساء الخميس.

قائمة بيراميدز لمواجهة النادي الأهلي

وتضم القائمة

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي - محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل دونجا - عبدالله السعيد - إبراهيم عادل - إيريك تراوري - أحمد توفيق - أحمد الشيخ - إبراهيم حسن - محمود صابر - محمود حمادة - عمر جابر - رمضان صبحي.

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس.

وفاز الأهلي على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة، ليتأهل إلى المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا بنتيجة 4- صفر في مجموع لقاءي الذهاب والعودة. ويلتقي الأهلي مع نظيره كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، أن الأهلي أمامه خطوة واحدة تفصله عن اللقب العاشر، مشيرًا إلى أن فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي فريق كبير وجدير بالاحترام، كما أنه يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة تفوق جماهير صن داونز، لكن الأخير كان أقوى من كايزر تشيفز خلال آخر عشر سنوات.

وقال: «كايزر تشيفز يحتاج إلى الدراسة بشكل جيد، خاصة أنه فريق غامض لا يمكن الحكم على مستواه من نتائج مبارياته، مشددًا على أن الفريق خسر في وقت سابق أمام فريق صاعد في جنوب إفريقيا وفاز بعدها على صن داونز».

المصرى اليوم

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