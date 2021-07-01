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فيسبوك تختبر ميزة جديدة في انستجرام تجعله شبيهًا بتطبيق «تيك توك»

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فيسبوك تختبر ميزة جديدة في انستجرام تجعله شبيهًا بتطبيق «تيك توك» فيسبوك تختبر ميزة جديدة في انستجرام تجعله شبيهًا بتطبيق «تيك توك»

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أعلنت منصة فيسبوك أنها تختبر ميزة جديدة في تطبيق إنستجرام تجعله شبيهًا بتطبيق تيك توك.

وذكر موقع «ذا فيرج» التقني، اليوم الخميس، أن منصة إنستجرام كشفت عن خطط لها أبرزها عرض مقاطع الفيديو الموصى بها للمستخدمين بملء الشاشة. وقالت المنصة إنها ستطور عددًا من المزايا خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ويُعد ذلك تحولًا جذريًا في منصة إنستجرام التي طالما اعتمدت على نشر الصور، ويؤدي التغيير في عرض المحتوى إلى دخول منصة إنستجرام في منافسة مباشرة أكثر مع تيك توك وهي شركة ناشئة في سوق التطبيقات الاجتماعية.

وتوقعت المنصة الدخول في منافسة حادة مع عدد من التطبيقات أبرزها يوتيوب المملوكة لجوجل.

كانت منصة إنستجرام قد أتاحت العام الماضي Reels وهي ميزة قصيرة تسمح لمستخدمي التطبيق بإنشاء محتوى به صوت متراكب وتأثيرات الواقع المُعزز، بقدر ما يمكنهم بالفعل على تيك توك.

المصرى اليوم

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