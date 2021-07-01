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واشنطن: قواتنا في سوريا تعرضت لهجوم بعدة صواريخ دون إصابات

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واشنطن: قواتنا في سوريا تعرضت لهجوم بعدة صواريخ دون إصابات واشنطن: قواتنا في سوريا تعرضت لهجوم بعدة صواريخ دون إصابات

جي بي سي نيوز :- أعلن متحدث عسكري أمريكي أن "القوات الأمريكية في سوريا تعرضت لهجوم بعدة صواريخ دون وقوع إصابات أو أضرار، وفقا لتقارير أولية".

وذكر الكولونيل وين ماروتو المتحدث باسم التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في تغريدة عبر "تويتر" أن "الهجوم وقع الساعة 7:44 بالتوقيت المحلي"، مشيرا إلى أنه "يجري حاليا تقييم الأضرار".

ولم يتطرق مارتو إلى الجهة المتوقع أن تكون قد نفذت الهجوم.

وقالت القيادة الأمريكية الوسطى انها على علم بتقارير عن قصف في محيط حقل العمر في سوريا وتقوم بدراستها  .

وتعرضت قاعدة للجيش الأمريكي في منطقة حقل العمر بمحافظة دير الزور شرق سوريا، مساء الاثنين، لهجوم بقذائف صاروخية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصادر أهلية في دير الزور قولها إنه تم "استهداف القاعدة العسكرية لقوات الاحتلال الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي بالقذائف الصاروخية".

بدورها، ذكرت وسائل إعلام سورية معارضة أن عدة قذائف مدفعية سقطت في حقل العمر النفطي ومساكن الحقل بريف دير الزور الشرقي، حيث القاعدة الأمريكية، ما أدى إلى وقوع خسائر مادية واحتراق سيارات كانت في الموقع المستهدف.

وأفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بأن "الجماعات المدعومة إيرانيا في منطقة غرب الفرات استهدفت القاعدة الأمريكية من مواقعها في ريف دير الزور".

المصدر: "رويترز" + RT

جي بي سي نيوز

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