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ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في شمال سيناء لـ 2967 حالة

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ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في شمال سيناء لـ 2967 حالة ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في شمال سيناء لـ 2967 حالة

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ارتفع عدد حالات الشفاء من المستجد بشمال سيناء إلى 2967 حالة شفاء على مستوى المحافظة، منذ بداية الجائحة.

وقال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان اليوم، إن عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس يبلغ 530 حالة، لافتًا إلى تسجيل عدد 12 حالة شفاء جديدة ليصل عدد حالات الشفاء إلى 2967 حالة شفاء منذ بداية الجائحة.

وأشار إلى أن عدد حالات الوفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة 211 حالة منذ بداية الجائحة، لافتًا إلى وجود 8 حالات تحت الحجز بالمستشفيات و35 حالة أخرى تحت العزل المنزلي للاشتباه في إصابتها بالفيروس.

المصرى اليوم

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