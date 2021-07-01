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يرتفع ويعوض الخسائر .. الذهب في وعالميا صباح اليوم الخميس أول يوليو 2021

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يرتفع ويعوض الخسائر .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس أول يوليو 2021 يرتفع ويعوض الخسائر .. الذهب في وعالميا صباح اليوم الخميس أول يوليو 2021

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واصل سعر الذهب ارتفاعه ، صباح اليوم الخميس 1 يوليو 2021، ليستعيد جزء من الخسائر القوية التى حققها خلال الأيام الماضية، وجاء ارتفاع اسعار الذهب عالميا مع ارتفاع مؤشر الدولار والذى تربطهما علاقة عكسية .

وارتفع سعر الذهب عالميا، صباح اليوم، فى التعاملات الفورية والعقود الآجلة للذهب خلال الدورة الأسيوية بنسبة 0.26%، بينما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.03% .

بينما شهد سعر الذهب في مصر، صباح اليوم، استقرارا عن الأسعار المرتفعة مساء الأربعاء، بسبب ضعف الإقبال عليه محليا، مع انتشار مخاوف من عودته للانخفاض مرة ثانية .

وأعلنت شعبة الذهب في أن عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، صباح الخميس، بلغ 885 جنيها، والعيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، 775 جنيها، والعيار 18 قيراطًا 666 جنيها والجنيه الذهب بسعر 6200 جنيهًا.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح الخميس، 784.94 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,778.01 $ .

«المصري اليوم» تنشر أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 1 يوليو 2021 بمحال الصاغة في مصر دون المصنعية.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 883 إلى 886
عيار 22 810 إلى 813
عيار 21 773 إلى 775
عيار 18 663 إلى 665
عيار 14 515 إلى 517
عيار 12 442 إلى 443
الاونصة 27،475 إلى 27،546
الجنيه الذهب 6،148 إلى 6،200
الكيلو 883،429 إلى 889،714

متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، صباح اليوم الخميس 1 يوليو 2021

الوحدة جنيه مصري دولار امريكي
1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 897.07 جنيه 57.16 $
2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 822.32 جنيه 52.40 $
3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 784.94 جنيه 50.02 $
4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 672.80 جنيه 42.87 $
5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 523.29 جنيه 33.35 $
6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 448.54 جنيه 28.58 $
7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 373.78 جنيه 23.82 $
8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 6,279.50 جنيه 400.15 $
9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 27,902.06 جنيه 1,778.01 $
10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 89,707.19 جنيه 5,716.42 $
11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 897,071.92 جنيه 57,164.19 $

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