محافظ كفرالشيخ : فتح الحدائق والمتنزهات اليوم مجانًا احتفالا بثورة ٣٠ يونيو

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قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، فتح جميع الحدائق والمتنزهات، اليوم الخميس، للمواطنين بالمجان، احتفالًا بثورة ٣٠ يونيو، مقدما التهنئة لكل أهالي المحافظة.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إن وجه رؤساء المدن بفتح جميع الحدائق والمتنزهات سواء المطلة على نهر النيل أو بالمدن والمراكز، لمشاركة أهالي المحافظة الاحتفالات بثورة ٣٠ يونيو، مؤكداً أنه تم تجهيز الحدائق العامة، لاستقبال المواطنين، مشدداً بالاهتمام بنظافة الشوارع بالتزامن مع احتفالات المواطنين.

وأشار المتحدث الرسمي للمحافظة إلى أنه تابع توجيهات محافظ كفر الشيخ لرؤساء المدن، لاستقبال المواطنين دون دفع رسوم دخول، مشيراً إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً بأن يكون اليوم الخميس، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، مع استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها؛ بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو، بدلا من يوم الأربعاء الموافق ٣٠ من شهر يونيو ٢٠٢١.