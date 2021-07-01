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عيار 24 يرتفع إلى هذا الرقم.. فى عمان صباح الخميس 1 يوليو 2021

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عيار 24 يرتفع إلى هذا الرقم.. سعر الذهب فى عمان صباح الخميس 1 يوليو 2021 عيار 24 يرتفع إلى هذا الرقم.. فى عمان صباح الخميس 1 يوليو 2021

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شهد سعر الذهب في عُمان مستهل التعاملات الخميس 1 يوليو 2021، ارتفاعا طفيفا وسجل سعر الجرام عيار 24 إلى سعر 21.98 ريال عمانى.

وسجل الاقتصادى في عمان، عيار 14 سعر 12.82 ريال .

وتنشر «المصرى اليوم»، سعر الذهب داخل محلات الصاغة في عمان بداية تعاملات اليوم:

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في عمان بالريال العماني

الوحدة

ريال عماني

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

21.98 ريال

$57.09

سعر الذهب عيار 22

20.15 ريال

$52.33

اسعار الذهب عيار 21

19.23 ريال

$49.95

اسعار الذهب عيار 18

16.48 ريال

$42.82

سعر الذهب عيار 14

12.82 ريال

$33.30

سعر الذهب عيار 12

10.99 ريال

$28.54

اسعار أوقية الذهب

683.55 ريال

$1،775

اسعار جنيه الذهب

153.86 ريال

$399.62

اسعار كيلو الذهب

21،979 ريال

$57،087

المصرى اليوم

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