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شهد سعر الذهب في عُمان مستهل التعاملات الخميس 1 يوليو 2021، ارتفاعا طفيفا وسجل سعر الجرام عيار 24 إلى سعر 21.98 ريال عمانى.
وسجل سعر الذهب الاقتصادى في عمان، عيار 14 سعر 12.82 ريال .
وتنشر «المصرى اليوم»، سعر الذهب داخل محلات الصاغة في عمان بداية تعاملات اليوم:
|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في عمان بالريال العماني
|
الوحدة
|
ريال عماني
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
21.98 ريال
|
$57.09
|
سعر الذهب عيار 22
|
20.15 ريال
|
$52.33
|
اسعار الذهب عيار 21
|
19.23 ريال
|
$49.95
|
اسعار الذهب عيار 18
|
16.48 ريال
|
$42.82
|
سعر الذهب عيار 14
|
12.82 ريال
|
$33.30
|
سعر الذهب عيار 12
|
10.99 ريال
|
$28.54
|
اسعار أوقية الذهب
|
683.55 ريال
|
$1،775
|
اسعار جنيه الذهب
|
153.86 ريال
|
$399.62
|
اسعار كيلو الذهب
|
21،979 ريال
|
$57،087