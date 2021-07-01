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شهد سعر الذهب في عُمان مستهل التعاملات الخميس 1 يوليو 2021، ارتفاعا طفيفا وسجل سعر الجرام عيار 24 إلى سعر 21.98 ريال عمانى.

وسجل سعر الذهب الاقتصادى في عمان، عيار 14 سعر 12.82 ريال .

وتنشر «المصرى اليوم»، سعر الذهب داخل محلات الصاغة في عمان بداية تعاملات اليوم: