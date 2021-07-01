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شهد سعر الذهب في السعودية، ارتفاع ملحوظ صباح التداول اليوم الخميس 1 يوليو 2021، وسجل سعر الذهب عيار 24 الذي يعد أعلى العيارات الذهبية في السعودية ويبحث عنه السعوديون بشكل رئيسى مقارنة بالعيارات الأخرى بخلاف الدول الأخرى عند سعر 214.15 ريال سعودى،وسجل سعر الذهب الاقتصادي في السوق السعودى، عيار 14 نحو 124.92 ريال.

وتنشر «المصرى اليوم»، سعر الذهب في السعودية اليوم: