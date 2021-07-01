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ارتفاع ملحوظ بمستهل التداول.. في صباح الخميس 1 يوليو 2021

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ارتفاع ملحوظ بمستهل التداول.. سعر الذهب في السعودية صباح الخميس 1 يوليو 2021 ارتفاع ملحوظ بمستهل التداول.. في صباح الخميس 1 يوليو 2021

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شهد سعر الذهب في السعودية، ارتفاع ملحوظ صباح التداول اليوم الخميس 1 يوليو 2021، وسجل عيار 24 الذي يعد أعلى العيارات الذهبية في ويبحث عنه السعوديون بشكل رئيسى مقارنة بالعيارات الأخرى بخلاف الدول الأخرى عند سعر 214.15 ريال سعودى،وسجل سعر الذهب الاقتصادي في السوق السعودى، عيار 14 نحو 124.92 ريال.

وتنشر «المصرى اليوم»، سعر الذهب في السعودية اليوم:

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي

الوحدة

ريال سعودى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

214.15 ريال

$57.09

سعر الذهب عيار 22

196.30 ريال

$52.33

اسعار الذهب عيار 21

187.38 ريال

$49.95

اسعار الذهب عيار 18

160.61 ريال

$42.82

سعر الذهب عيار 14

124.92 ريال

$33.30

سعر الذهب عيار 12

107.07 ريال

$28.54

اسعار أوقية الذهب

6،660 ريال

$1،775

اسعار جنيه الذهب

1،499 ريال

$399.62

اسعار كيلو الذهب

214،146 ريال

$57،087

المصرى اليوم

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