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شهد سعر الذهب في السعودية، ارتفاع ملحوظ صباح التداول اليوم الخميس 1 يوليو 2021، وسجل سعر الذهب عيار 24 الذي يعد أعلى العيارات الذهبية في السعودية ويبحث عنه السعوديون بشكل رئيسى مقارنة بالعيارات الأخرى بخلاف الدول الأخرى عند سعر 214.15 ريال سعودى،وسجل سعر الذهب الاقتصادي في السوق السعودى، عيار 14 نحو 124.92 ريال.
وتنشر «المصرى اليوم»، سعر الذهب في السعودية اليوم:
|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي
|
الوحدة
|
ريال سعودى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
214.15 ريال
|
$57.09
|
سعر الذهب عيار 22
|
196.30 ريال
|
$52.33
|
اسعار الذهب عيار 21
|
187.38 ريال
|
$49.95
|
اسعار الذهب عيار 18
|
160.61 ريال
|
$42.82
|
سعر الذهب عيار 14
|
124.92 ريال
|
$33.30
|
سعر الذهب عيار 12
|
107.07 ريال
|
$28.54
|
اسعار أوقية الذهب
|
6،660 ريال
|
$1،775
|
اسعار جنيه الذهب
|
1،499 ريال
|
$399.62
|
اسعار كيلو الذهب
|
214،146 ريال
|
$57،087