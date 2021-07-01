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دواء ياباني واعد لمرضى كورونا يقلّص فترة البقاء في المستشفيات ونسبة الوفيات

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دواء ياباني واعد لمرضى كورونا يقلّص فترة البقاء في المستشفيات ونسبة الوفيات دواء ياباني واعد لمرضى كورونا يقلّص فترة البقاء في المستشفيات ونسبة الوفيات
للاستخدام الطارئ بنسبة 70%.. خليط يضم أجسامًا مضادة معادلة للفيروس

دواء ياباني واعد لمرضى كورونا يقلّص فترة البقاء في المستشفيات ونسبة الوفيات

تسعى شركة تشوغاي الدوائية للحصول على موافقة وزارة الصحة اليابانية، للاستخدام الطارئ لخليط أجسام مضادة في علاج كورونا.

وتقول "تشوغاي": إن اختبارات سريرية أجريت في الخارج؛ كشفت أن الخليط الذي يضم أجسامًا مضادة معادلة للفيروس، يُقلّص فترة البقاء في المستشفيات أو نسبة الوفيات بحوالى 70%.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، قد أعطت في شهر نوفمبر الماضي، موافقة بالاستخدام الطارئ لخليط الأجسام المضادة. وتقدمت تشوغاي للحصول على الموافقة في اليابان أول أمس الثلاثاء؛ بحسب موقع "اليابان بالعربي".

وتفيد تقارير بأن خليط الأجسام المضادة، دواء واعد ضد السلالات المتحورة من الفيروس.

وتقول تشوغاي إنه إذا تمت الموافقة على الدواء؛ فإن تخطط لتأمين إمدادات كافية للاستخدام المحلي لهذا العام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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