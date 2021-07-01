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طن التسليح بـ14600 جنيه.. والأسمنت في الخميس 1 يوليو 2021

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طن التسليح بـ14600 جنيه.. سعر الحديد والأسمنت في مصر الخميس 1 يوليو 2021 طن التسليح بـ14600 جنيه.. والأسمنت في الخميس 1 يوليو 2021

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تقدم «المصري اليوم» خدمة تطورات سعر الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الخميس 1 يوليو 2021، وسط حالة من الاستقرار والترقب خاصة بعد رفع الأسعار 3 مرات متتالية خلال شهر واحد، ما دفع الأسمنت وباقي مواد البناء إلى الارتفاع أيضا، وشهد السوق تطورا في الأسعار حيث تجاوز أقل سعر في طن الحديد 14 ألف جنيه تسليم أرض المصنع.

ومن المقرر أن تعلن مصانع الحديد الاسعار الجديدة لشهر يوليو خلال ساعات، حيث شهد سوق الحديد إعلان عدد من مصانع الحديد والشركات زيادات مفاجئة في أسعار طن الحديد الشهر الماضى، مبررة الارتفاع بزيادة أسعار السوق العالمية.

وقادت شركة «حديد عز» للصلب الإعلان عن زيادة الأسعار في المصانع حيث أعلنت عن زيادة أسعار طن الحديد بواقع 150 جنيها للطن، وأبلغت الوكلاء بالزيادة في الأسعار وبعد إعلان الزيادة فهذا يعني أن يصل سعر طن حديد عز إلى 13800 جنيه تسليم أرض المصنع ليزيد سعر الطن إلى أن يصل للمستهلك بنحو 14100 جنيه للطن ليتم بعدها زيادة الأسعار مرتين خلال نفس الشهر وتجاوز حاليا سعر الطن 14600 جنيه للطن.

وبعد إعلان «حديد عز» عن زيادة أسعارها، تبعها إعلان شركة «حديد المصريين» عن زيادة الأسعار بواقع 150 جنيها للطن ليصل سعر الطن أيضا إلى 13700 جنيه تسليم أرض المصنع ايضا ليقوم بعدها بزيادة السعر مرتين ايضا خلال الشهر.

كانت شركة «حديد عز» قد أعلنت قبل نهاية أبريل الماضي عن زيادة في أسعار المسطحات «الصاج» بنحو 1750 جنيهًا للطن، على أن يتم التطبيق في أول مايو الماضى، موضحة أن الزيادة ترجع لارتفاع الأسعار العالمية للخام.

وانتقد تجار الحديد زيادة الأسعار في الوقت الحالي خاصة أن السوق تعاني من تراجع معدلات البيع ولم يكن هناك حاجة إلى زيادة الأسعار في ظل التباطؤ الحالي في الطلب على الحديد، من جانب آخر توقع البعض نشاط الأسواق خلال الفترة المقبلة وزيادة الطلب على الحديد بعد طرح شروط البناء الجديدة في عدد من المدن ما يدفع مستثمري العقارات إلى تنشيط أعمالهم مجددا بعد توقف دام عدة أشهر.

أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم:

سعر طن حديد عز 14600- تسليم أرض المصنع حيث من المتوقع أن تزيد التكلفة بنحو 300 جنيه للطن إلى أن تصل للمستهلك.

سعر طن حديد بشاى 14500 جنيه للطن .

سعر طن حديد المصريين 14500 جنيه للطن .

سعر طن حديد العشرى 14300 جنيه للطن .

سعر طن حديد المراكبي 14300 جنيه للطن .

أسعار الأسمنت في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم :

سعر طن أسمنت لافارج 980 جنيهًا.

سعر طن أسمنت السويدي 828 جنيهات.

سعر طن أسمنت السويس 813 جنيه.

سعر طن أسمنت بني سويف 898 جنيها.

سعر طن أسمنت العسكري 850 جنيها .

سعر طن أسمنت سيناء 750 جنيها.

المصرى اليوم

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