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فرص تتهيأ للأمطار هنا.. "أجواء الخميس" بتوقيع "الحصيني": حارة جدًّا

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قال: طقس معتدل فجرًا ما عدا المرتفعات.. والرياح متوسطة إلى شبه قوية

فرص تتهيأ للأمطار هنا..

توقع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، أجواء حارة جدًّا نهارًا على معظم المناطق، معتدلة فجرًا عدا المرتفعات.

وأضاف "الحصيني"، عبر حسابه في "تويتر": "تتهيأ الفرصة لتشكّل السحب بعضها ممطر على مرتفعات: (مكة، وعسير، وجازان) بأمطار من خفيفة لمتوسطة".

وتابع: "رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من القطاع الغربي والشمال الغربي والجنوبي".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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