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تعرض فتاة البوركيني لحادث علي الطريق.. وهبة قطب: «أنا وبنتي بندفع التمن» ()

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تعرض فتاة البوركيني لحادث علي الطريق.. وهبة قطب: «أنا وبنتي بندفع التمن» (فيديو) تعرض فتاة البوركيني لحادث علي الطريق.. وهبة قطب: «أنا وبنتي بندفع التمن» ()

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كشفت الدكتورة هبة قطب، استشاري الطب الجنسي بتعرض ابنتها دينا هشام المعروفة إعلاميا بـفتاة البوركيني لحادث تسبب في إصابتها بكدمات في منطقة الرقبة والظهر وتم نقلها إلى المستشفى في القاهرة.

وقالت قطب، خلال لقائها مع برنامج «بنت البلد» على قناة «صدى البلد» إن ابنتها تعرضت لحادث وأسفر عن إصابتها، مؤكدة أن والدها انتقل للاطمئنان عليها.

وأضافت أن ابنتها مرت بالأزمة بعد منعها من نزول حمام السباحة، بحجة ارتدائها البوركيني، وانتقدت ما ردده البعض بأن ابنتها تبحث عن «ركوب التريند» على مواقع التواصل الأجتماعي وقالت: «يركبوه إزاي ده يعني».

وأكدت قطب أنها تفاجأت الذي نشرته ابنتها، الذي صورته بشكل تلقائي، وأشارت إلى أن المشاركات الكثيرة لمقطع الفيديو يؤكد أن ما حدث لابنتها ليس معاناتها وحدها، لكن هناك عدد كبير من الفتيات يعانين من مشكلة ارتداء البوركيني.

وقالت هبة قطب: «ربنا مابيعملش حاجة وحشة وبنتي كانت عاملة الفيديو في أوضتها وحاطة المايوهات على سريرها ولا يوجد في دماغها أي حاجة.. وإن كان التمن أن يٌخاض في أعراضنا أنا وبنتي بكلام وإشاعات علينا فده مش مهم».

المصرى اليوم

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