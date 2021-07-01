عاصفة ترابية وشبورة ودرجة الحرارة تصل لـ44.. حالة الطقس اليوم الخميس

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء وأن تستمر درجات الحرارة حتى بداية الأسبوع المقبل وتكون هناك عاصفة ترابية في جنوب البلاد حسب توقعات الهيئة عن حالة الطقس في مصر اليوم.

تتوقع الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم شديد الحرارة خلال النهار في القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويكون شديد الحرارة رطب على جنوب البلاد وجنوب سيناء، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ويكون الطقس معتدل رطب على جميع أنحاء الجمهورية خلال الليل بما في ذلك القاهرة الكبري.

تكون نسبة الرطوبة اليوم مرتفعة بما يرفع من درجات الحرارة المحسوسة بقيم تتراوح بين 3 إلى 4 درجات، وتكون في القاهرة 80-30، وفي السواحل الشمالية 90-40، وفي شمال الصعيد 40-25، أما في جنوب الصعيد فتكون 30-15.

وأكدت الأرصاد أن الارتفاع في درجة الحرارة علي جميع الأنحاء سيظل مستمراً ويكون شديد الحرارة في القاهرة الكبرى وجنوب البلاد والوجه البحري وجنوب سيناء، ويكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية، مع وجود شبورة مائية في الصباح الباكر وذلك خلال حالة الطقس غدًا وحتى نهاية الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع المقبل.

ويكون البحر المتوسط معتدلاً ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ومترين والرياح شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج بين متر ونصف ومترين وربع واتجاه الرياح شمالي غربي.

وكشفت صور الأقمار الصناعية وجود عاصفة ترابية شمال شرق السودان يمكن أن تؤثر على حلايب وشلاتين وأبو سمبل وبحيرة ناصر برياح مثيرة للرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة وتقل الرؤية الأفقية لأقل من ألف متر، وتستمر الرياح نشطة على مناطق من جنوب سيناء فقط، واتجاه الرياح شمالي غربي اليوم في مصر، وسرعة الرياح تكون من 11 و14 عقدة، وتتكون الشبورة المائية الخفيفة في الصباح على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبري وأيضًا السواحل الشمالية والوجه البحري.

درجات الحرارة في مصر اليوم الخميس

تظل أسوان وإدفو الأعلي في درجات الحرارة اليوم والتى تصل إلي 44 درجة، وتكون درجة الحرارة المحسوسة فيهما 45 درجة، بينما تكون أقل درجة حرارة للعظمي اليوم فى مطروح والسلوم 30 درجة وتكون درجة الحرارة المحسوسة في مطروح 35 درجة بارتفاع 5 درجات عن العظمي، بينما تكون في السلوم 34 درجة بارتفاع 4 درجات عن العظمي.

تتراوح درجة الحرارة في القاهرة اليوم بين 38-25 والمحسوسة 41 درجة، بينما تتراوح درجة الحرارة في الإسكندرية بين 32-24، والمحسوسة 36 درجة.

وتكون درجات الحرارة في في مصر عمومًا قريبة من درجات الحرارة أمس وبيانها كما يلي: الإسماعيلية 38-25، طنطا 37-24، دمياط 31-25، بورسعيد 33-25، المنصورة 37-35، شبين الكوم 38-25، بلطيم 33-25، الزقازيق 38-25، العريش 35-35، السويس 39-25.

أما في جنوب مصر وسيناء فتكون درجات الحرارة كالآني:

شرم الشيخ 40-30، أبوسمبل 43- 29، المنيا 39-25، الأقصر 43-27، الغردقة 41-29، سوهاج 41-26، قنا 42-26، بنى سويف 39-25، أسيوط 40-26، أسوان 44-28، الفيوم 38-25، ادفو 44-28، الوادي الجديد 41-26.

درجات الحرارة المحسوسة اليوم في مصر