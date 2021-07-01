«زي النهارده».. وفاة الرئيس الأرجنتينى خوان بيرون 1 يوليو 1974

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في 8 أكتوبر 1895 ولد الجنرال خوان بيرون والذي جاء رئيساً للأرجنتين لثلاث فترات رئاسية، وكانت أول مشاركة سياسية له عقب الثورة، التي اندلعت في الأرجنتين في يونيو 1943، ثم تولى في عهد الرئيس بيدرو راميرز ثلاثة مناصب هي وزير العدل ونائب الرئيس ووزير العمل والخدمة الاجتماعية.

وكان بيرون قد أيد ألمانيا واليابان خلال الحرب العالمية الثانية فأقصى من منصبه الوزارى بعد إعلان الأرجنتين الحرب عليهما فى1945لكنه عاد رئيسًا للأرجنتين فى1946 بدعم من زوجته الثانية إيفا بيرون،وهى فنانة وراقصة استعراضية سابقة.

وكانت هوليوود قد أنتجت فيلما عن حياتها بعد وفاتها بطولة مادونا، حين توفيت إيفا في 1952تم خلع بيرون بانقلاب عسكرى في 1955،بسبب الفساد الإدارى ،وبعدخلعه قام الرئيس الأرجنتينى الجديد لوناردى بفتح قصورالرئاسة،وعرف الشعب كيف كان يعيش خوان بيرون،وماكان يملكه من سيارات وثروات هائلة قُدِّرت بحوالى 10 ملايين دولارنقداً ومجوهرات ثمينة ومقتنيات غالية وقد تم تهريب معظمها إلى الخارج بحسابات سِرية في البنوك الأجنبية غير أن بيرون فاز في الانتخابات الرئاسية مجدداً في 1973 بدعم من زوجته الثالثة إيزابيل بيرون، وكانت أيضا راقصة كباريه سابقة.

ولم يبق بيرون في السلطة سوى تسعة أشهر، حيث توفى «زي النهارده» في 1يوليو 1974، وخلفته إيزابيل في الرئاسة فكانت أول رئيسة جمهورية في العالم، وخلال رئاستها جرت إضرابات كثيرة واغتيالات فتم خلعها بانقلاب عسكرى في ‏1976، واحتجزت رهن الإقامة الجبرية لسنوات قبل الانتقال لإسبانيا‏.