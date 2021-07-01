«زي النهارده».. وفاة الملحن محمد الموجي يوليو 1995

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هو صاحب الروائع «الكلثومية» «للصبر حدود» و«اسأل روحك» و«حانت الأقدار» و«أوقدوا الشموع» و«يا صوت بلدنا» و«يا سلام ع الأمة» و«أنشودة الجلاء» و«محلاك يا مصرى» و«بالسلام احنا بدينا»، ووفق ما صرح لنا به ابنه (الموجى الصغير) فإن والده لحن للعندليب الأسمرأكثرمن 90 أغنية مابين عاطفية ووطنية ودينية ووصفية، ومن أشهرها«مالك ومالى» و«اسبقنى يا قلبى»و«ليه تشغل بالك«و»الليالى«و«حبّك نار» وأغانى فيلم «أدهم الشرقاوى» و«صافينى مرة»(والتى كانت انطلاقة عبدالحليم إلى الشهرة)، «ظالم» و«بتقوللى بكرة» و«يا حلو يا أسمر» و«يا مواعدنى بكرة» و«رسالة من تحت الماء» و«قارئة الفنجان» و«مغرور»و«جبّار»و«لو كنت يوم أنساك»و«لايق عليك الخال»و«حبيبها»و«أحضان الحبايب» و«أحن إليك» و«بستان الاشتراكية» و«لفى البلاد يا صبية» و«النجمة مالت ع القمر» فضلاً عن الأدعية الدينية، ولحّن لفايزة «أنا قلبى إليك ميّال» و«يامّا القمر ع الباب» و«بيت العز» و«حيران» و«تعالالى يابا» و«ليه يا قلبى ليه» و«يا لاسمرانى» و«قلبى عليك يا خى» و«م الباب للشبّاك» و»تمر حنة«،ولحن لميادة «جبت قلب منين» و«يا غائبا لا يغيب» و«أسمع عتابى»، ولوردة «مستحيل» و«أكدب عليك» و«لازم نفترق» ولنجاة «عيون القلب» و«أما براوة» و«هوه ده»، كما لحن لطلال مداح وماهر العطار وسميرة سعيد وعلى الحجار ولطيفة وعزيزة جلال، ويقول الموجى الصغير أيضا إن محمد الموجى لحن لصباح أكثر من 60 لحنا، منها «الدوامة» و«الغاوى ينقط بطاقيته» و»ب فتحة باء«و»سلمولى على مصر» و«لأه» و«بستانى يا بستانى» و«الحلو ليه تقلان قوى»وإنه أحد أبرزالمجددين في الموسيقى والغناء العربى بعد عبدالوهاب.

أما سيرته فتقول إن اسمه كاملا محمد أمين محمد الموجى وهو مولود في 4 مارس 1923 فى بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وحصل على دبلوم الزراعة في 1944 وتنقل بين عدة وظائف، ثم ظهرت ميوله إلى الغناء، واتجه إلى التلحين، وكانت أولى أغنياته «صافينى مرة»ساهم الموجى في اكتشاف بعض الأصوات الغنائية الكبيرة منها هانى شاكر ومحرم فؤاد وماهر العطار وعبداللطيف التلبانى ومها صبرى وعادل مأمون وكمال حسنى، ورغم اقتدار الموجى في مجال الغناء فإنه تم رفضه كمطرب في الإذاعة، وقد فضل أن يقدم معظم ألحانه لعبدالحليم والآخرين إلى أن توفى «زي النهارده»فى1يوليو 1995.