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«معيط»: تدريب موظفى على «موازنة البرامج والأداء».. لتحقيق المستهدفات

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«معيط»: تدريب موظفى الحكومة على «موازنة البرامج والأداء».. لتحقيق المستهدفات «معيط»: تدريب موظفى على «موازنة البرامج والأداء».. لتحقيق المستهدفات

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وجه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بضرورة استمرار تأهيل العاملين بالحكومة لتطبيق أعلى معايير ضبط وتوجيه ومراقبة الإنفاق العام، بما يسهم فى تعزيز حوكمة المنظومة المالية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية. وأشار إلى برنامج تدريب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة على «موازنة البرامج والأداء» ضمن برنامج «بناء القدرات»، الذى انطلق فى ٢٠١٩، إدراكًا لأهمية التنمية البشرية فى استكمال هذا المشروع الطموح.

وقال الوزير: قطعنا شوطًا كبيرًا فى تطبيق موازنة «البرامج والأداء» بالوزارات والهيئات، بما يساعد فى تحقيق رؤية « ٢٠٣٠»، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تكثيف تدريب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة على كيفية تخصيص التكلفة المباشرة وغير المباشرة، إضافة إلى كيفية استخراج تكلفة وحدة الأداء، على النحو الذى يُرسخ دعائم الانضباط المالى، بالاستغلال الأمثل لموارد الدولة.

قال محمد السبكى، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، رئيس وحدة البرامج والأداء، إننا نجحنا فى تنفيذ برنامج «بناء القدرات» على أكمل وجه للعاملين المختصين بموازنات «البرامج والأداء» على مدار الثلاث سنوات الماضية، مشيرًا إلى أننا نسعى من خلال هذه الدورات التدريبية إلى إكساب العاملين المهارات اللازمة للأداء الاحترافى فى هذا المجال وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، بمراعاة شرح الآليات التنفيذية للاستمارة الموحدة لموازنة «البرامج والأداء»، ليتم ملء هذه الاستمارة على المستوى الاستراتيجى، والوزارة، والجهة، من أجل ضمان التنفيذ الفعلى للبرامج على أرض الواقع، بما يُسهم فى تحقيق الأهداف المرجوة التى ترتكز على ربط صرف الاعتمادات المالية ببرامج محددة وفق مؤشرات أداء دقيقة. أضاف أنه تم تدريب العاملين بوزارة الثقافة على موازنة البرامج والأداء بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية.

المصرى اليوم

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