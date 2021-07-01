عقد الجمعية العمومية لاتحاد البورصات اليورو آسيوية «إلكترونيًا»

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عقد اتحاد البورصات اليورو آسيوية جمعيته العامة العادية، الأسبوع الماضى، باستخدام نظام التصويت الإلكترونى E-Magles لإجراء الانتخابات اللازمة لمجلس الإدارة، وكذا الرئيس الجديد.

وطورت البورصة المصرية من خلال شركتها التابعة «مصر لنشر المعلومات»، النظام فى إطار دعم توجه الدولة المصرية نحو عملية التحول الرقمى، وزيادة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات، حيث يساهم نظام التصويت الإلكترونى بشكل ملحوظ فى تسريع إجراءات اعتماد قرارات مجالس إدارات الشركات وجمعياتها العمومية، وهذا بدوره سيوفر الوقت والجهد والتكلفة.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة، ورئيس اتحاد البورصات اليورو آسيوية، إن استخدام نظام التصويت الإلكترونى المطور يساهم فى تسريع وتيرة عملية التحول الرقمى، وزيادة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات، وكذلك سيسهل المشاركة بفاعلية فى اجتماعات مجالس الإدارة، واجتماعات الجمعيات العامة والتعليق على كل بند من بنود جدول أعمال الاجتماع.

وذكر المهندس ياسر الالايلى، العضو المنتدب لشركة مصر لنشر المعلومات التابعة للبورصة، أن التطبيق الإلكترونى «E-Magles»، المعتمد من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية، يستخدم أعلى المعايير الأمنية فى حماية المعلومات، متسقاً مع أفضل المعايير والممارسات العالمية.

وأشار إلى أن شركته تعمل على تعريف كافة المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية محلياً وإقليمياً بخصائص ومزايا النظام الجديد لمساعدة الشركات فى عقد اجتماعاتها واستمرارية عملها.

وكشف عن استخدام إحدى الشركات المقيدة فى بورصة الدار البيضاء بالمغرب لنظام «E- Magles» فى عقد اجتماعاتها الأسبوع الماضى، معرباً عن تطلعه مع تبنى خطط ترويج طموحة تعزز استخدام النظام الجديد إقليمياً جنباً إلى جنب مع خطط التوسع فى السوق المصرية.

ويتزايد عدد مستخدمى البرنامج الجديد، حيث بلغ عدد اجتماعات مجلس إدارة 19 اجتماعا، والجمعيات التى استخدمت النظام الجديد 165 جمعية، وأن عدد الشركات المساهمة التى استخدمت النظام حوالى 76 شركة، وكذلك 46 فيديو كونفرانس، وقد بلغت نسبة التصويت الإلكترونى حوال 89% من إجمالى التصويت.

ويسهم التطبيق فى تجنب التجمعات الكبيرة للشركات التى بها أعداد كبيرة من المساهمين، ومساعدة المساهمين الأجانب فى تجنب السفر والاعتماد على التصويت عن بعد، وإقامة اجتماعات مجالس الإدارة فى موعدها بشكل يضمن صحة انعقادها.

ويمكن نظام التصويت الإلكترونى الجديد كل مساهم من التصويت الإلكترونى على كل قرار فى الجمعية وكذا التصويت التراكمى لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، ‏يضمن النظام الجديد سرية المعلومات والتحقق من شخصية كل مساهم قبل السماح له بالتصويت، وأيضا التأكد على سبيل الحصر من حضور المساهمين، لضمان صحة قرارات الجمعية.

ويسمح النظام أيضاً بالحضور الفعلى خلال يوم عقد الجمعية، مع الأخذ فى الاعتبار بنتائج تصويت الأشخاص الذين صوتوا عن بعد، ويتيح عمل تقارير وافية بنتائج التصويت تتضمن عدد الحضور ونوعية التصويت إذا كان بالحضور الفعلى أو الإلكترونى.

وفيما يتعلق بمتطلبات النظام، فالمطلوب أن يقوم ممثل الشركة الراغبة فى استخدام النظام أن يقوم بتحميل ملف يتضمن قائمة ببيانات المساهمين بعد الحصول عليه من شركة مصر للمقاصة فى صيغة excel‏ ونسخة مطبوعة معتمدة (pdf) ومطابقة النسختين، وللشركات الراغبة فى الاشتراك بنظام التصويت الإلكترونى.