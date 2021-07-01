أنسى ساويرس.. إرادة الجرانيت ولين النهر

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من الصعيد جاء حاملا على كتفيه أحلام التنمية والعمران، ليقود وأبناؤه تجربة مغايرة تخلد اسمه على ضفاف النيل العظيم بعد رحيله، وفى الأخير لم يورثهم أموالا وأحلاما فقط، لكن كان الأهم أن الرجل أورثهم الوطنية وعشق النيل وأن تكون مصر القاعدة الأم لأعمالهم مهما توسعوا.

أنسى ساويرس

رجل الأعمال سوهاجى الأصل، أنسى ساويرس، الذى رحل عن عالمنا، الثلاثاء الماضى، تحول مبكرا عن الزراعة، التى أراد له والده المحامى الشهير أن يدرسها فى كلية الزراعة، (وقد حدث)، إلى المقاولات، حيث انتصر عشق البناء فيه، وقد تصادف أيضا أن بدايته فى المقاولات ارتبطت بالنيل والرى، لتكتمل بذلك منظومة الفيض والعمار، ركيزتا خلود مصر والمصريين.

أنسى ساويرس

أنسى، ولد فى أغسطس ١٩٣٠، وعانى كثيرا بسبب متاعب الكلى خلال الأشهر الأخيرة، لكن لم نسمع أنينه، وتفرغ ابنه الأكبر «نجيب» لرعايته، ولم يكشف الابن لحظة عما يعانيه والده، وكأنما أراد «أنسى» أن يختم حياته بما بدأ به، ألا وهو أن الرجال العظام يولدون فى مصاهر الألم.

أنسى ساويرس

الذين تحدثت معهم عن «أنسى ساويرس» أجمعوا على أنه كان ذا هيبة طاغية مخلصا لعمله ولأسرته ولبلده، وكذا أبناء الصمت والعمار، فرغم أنه كان جادا وقليل الكلام، إلا أن حضوره المرح كصعيدى كان يظهر فى محيط عائلته والجلسات الخاصة.

بعد تأميم شركته للمقاولات فى ١٩٦١، أمضى ١٢ عاما فى ليبيا مكافحا لإعادة بناء ثروته وحياته، مكابدا بعده عن زوجته وأبنائه، ومع ذلك لم نسمع أنه دخل جدلا حول ثورة يوليو أو عبدالناصر.

أنسى ساويرس

تحدث نجيب أكثر من مرة أمامى وأمام غيرى عن معاتبة أبيه له لاقترابه الزائد من عالم السياسة و«وجع القلب»، لكن «أنسى» لم يكن بلا وجهة نظر فى الحياة، كل ما فى الأمر أنه كان يعبر باللغة التى أتقنها تماما «الصمت والعمل الجاد»، فمثله يأتى فى صمت ويعمل فى صمت ويرحل فى صمت لتظل سيرته تدوى فى الأرجاء دهورا.

قام أنسى بتعليم أبنائه الثلاثة بالخارج، وحرص دوما على أن يبعدهم عن العيش المترف منذ سن مبكرة، إلى أن تشكلوا بالتجربة، ورغم أننا لم نسمع منه أبدا كلاما عن أهمية التعليم فى حياة الأمم، إلا أنه خصص منحا كاملة من خلال مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية للتعليم، وقام بتحويل المدرسة الثانوية التى تعلم فيها بسوهاج إلى ما يشبه أعرق الجامعات البريطانية، وهى مدرسة ثانوية عسكرية الآن (عامة).

أنسى ساويرس

وقال لى الدكتور إبراهيم فوزى، وزير الصناعة الأسبق: «التقيت أنسى وقت كنت أترأس الهيئة العامة للاستثمار، ويومها كان معه أبناؤه الثلاثة، وكانت شائعات قد سرت وقتها أن آل ساويرس سيتركون البلد، وقال لى: (يا دكتور إبراهيم أنا رجل أحب الوضوح، إننا نقوم ببيوع داخلية فى الأسرة، هدفها تأكيد تخصص كل ابن من الأبناء الثلاثة، حيث الصناعة مع ناصف والسياحة والفندقة مع سميح، والاتصالات والتكنولوجيا والاستثمار مع نجيب، وأعتقد أن ذلك سيفيدهم ويفيد بلادهم، فكن شاهدا على ذلك)».

ويضيف فوزى: «(أنسى) لم يترك للأبناء التعليم والمساندة فقط، لكنه أورثهم الوطنية وكيف يجب أن تكون مصر هى القاعدة الأم لأعمالهم، مهما توسعوا، وأتمنى أن يسير الأحفاد على نفس الدرب».

ويقول وزير الاستثمار الأسبق، محمود محيى الدين: «كان أنسى ساويرس رائدا من رواد الاستثمار ومثالا للصلابة والإخلاص فى العمل، رزقه الله بذكاء ثاقب وفراسة نادرة وتمتع باستعداد لا يبارى فى التعامل مع الأزمات والتغلب عليها، كان أول لقاء لى معه مصادفة فى التسعينيات فى مؤتمر نظمه أحد بنوك الاستثمار العالمية فى بيروت، بعد أعوام قليلة من اتفاق الطائف، وكان الحديث وقتها عن التطورات العالمية وفرص الاستثمار فى المنطقة العربية».

شركة أوراسكوم

ويضيف: «كان يحب الجلوس مستمعا بإنصات فى آخر القاعة المجهزة فى فندق البستان. تأتى أسئلته قليلة ولكنها باحثة بنهم عن إجابات محددة. وبين الجلسات كان يطيب لى والشهيد الدكتور النابه باسل فليحان، الاستماع إليه متحدثاً بتواضع صاحب الخبرة والحكمة عما يتوقعه من حكومات تسعى لجذب الاستثمار، وكانت هذه الجلسات معه على هامش ورش العمل أكثر دسامة وعمقاً من أى محاضرة ألقيت أثناء ورشة العمل رغم تميز مقدميها من خبراء منتقين فى الاستثمار حول العالم».

ويتابع: «لم أفوت أى فرصة سنحت لى بعدها فى لقاءات معدودة على مدار السنين من التعرف على رأيه فى المستجدات. عندما توليت عملى مسؤولاً عن الاستثمار فى مصر رغبت فى أن أظهر تجارب لرواد العمل الاقتصادى فى بلادى، فجاءت سلسلة «رواد الاستثمار» التى استعرضت سير أسماء لمعت فى القرن الماضى وارتبطت بها مشروعات كبرى مثل طلعت باشا حرب وفرغلى باشا وعبود باشا وصاحب مصانع يس وسيد جلال وأبورجيلة وغيرهم. وعندما سئلت من بعض الصحفيين عن أسماء معاصرة لها ثقل بمعايير هؤلاء الرواد، فكان ردى لو امتدت هذه السلسلة للمعاصرين لكان على رأسهم أنسى ساويرس، فهو المستثمر النموذج بعصاميته ونجاحه وصموده فى مواجهة تقلبات الأحوال.

يلفت الأنظار أن وفاته لم تؤثر على الأسهم التى يسميها السوق الأورسكومات، نسبة إلى الشركة الأم التى أسسها الأب عام ١٩٧٩، بعد العودة من ليبيا، وقال لى خبير البورصة عادل جورج إن ذلك يدل على مقدار ما تتمتع به تلك الشركات من إدارة سليمة وحوكمة، مضيفا أن الراحل أمضى سنواته الأخيرة فى الجونة، مكتفيا بالتوجيه، لأنه كان قد اطمأن على أن العمل يمضى قدما، والمثير أن وفاته تأتى فى وقت بدأ فيه الأبناء ترك القيادة التنفيذية للمديرين المحترفين وتفرغوا لرسم السياسات وابتكار مشاريع جديدة.

أما الدكتورة ليلى تكلا، أستاذ القانون والإدارة، فلفتت إلى سر تقدير الناس للراحل، موضحة أن قلة من رجال الأعمال فى العالم وبلادنا هم من يمكنك أن تقترب منهم وتحبهم، لأن رجال البيزنس الكبار مشغولون دائما بالمال، أو يرون كل شىء من منظور المال، أو لا نعرف مصدر غناهم، ولذلك تشعر بعدم الراحة عند مخالطتهم، أما «أنسى»، فنحن نعلم كيف كافح وكيف بنى الثروة، والأهم أنه عاش بعيدا تماما عن الطبقية المزعجة.

واختتمت: «زوجة أنسى، أمد الله فى عمرها، كان يمكنها أن تقعد معززة مكرمة لكنها أبت إلا أن يكون لها حضورها الخاص وقامت وتقوم بأعمال جليلة فى مجال النظافة والبيئة وتدوير المخلفات وهى رائدة فى هذا المجال، كان أنسى رمزا وسيظل وسيزداد حضوره».

كانت أكثر مرة تواجدت فيها كمحرر فى حدث حضره أنسى ساويريس، وكان لزاما أن يحضر ببساطة لأن الاحتفال هو به وإليه، وهو احتفال ذو صلة بالعلم، يوم تقليده الدكتوراة الفخرية من جامعة بريطانية عريقة، ورغم أن مثل تلك الاحتفالات تكون بروتوكولية عادة، إلا أن حضوره أضفى مهابة على الحفل.

كما كانت الجونة حبه الأثير فى السنوات الأخيرة، يجلس إلى البحر، ويتسامر مع الأصدقاء، لكن عينه طول الوقت على الأبناء والأحفاد، فمثله يظل يعطى حتى الرمق الأخير.