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مجلس النواب الأمريكي يصادق على تشكيل لجنة للتحقيق في اقتحام الكونجرس

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مجلس النواب الأمريكي يصادق على تشكيل لجنة للتحقيق في اقتحام الكونجرس مجلس النواب الأمريكي يصادق على تشكيل لجنة للتحقيق في اقتحام الكونجرس

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صادق مجلس النواب للكونجرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، على مبادرة لتشكيل لجنة خاصة بالتحقيق في أحداث اقتحام مجمع الكابيتول يوم 6 يناير.

وصوت 222 عضوا في مجلس النواب لصالح إقرار مشروع القانون، بينما عارضه 190 مشرعا.

وكان بين داعمي الوثيقة عضوان فقط من الحزب الجمهوري، بينما ينتمي الآخرون من مؤيدي التشريع إلى الحزب الديمقراطي، وفقا لروسيا اليوم.

واقتحمت مجموعة من أنصار الرئيس الأمريكي السابق، الجمهوري دونالد ، يوم 6 يناير، مقر الكونجرس خلال عقده جلسات لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية، التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن، في حادث أسفر عن مقتل 5 أشخاص، بينهم متظاهر قتل برصاص قوات الأمن، ورجل شرطة، و3 أشخاص آخرين فارقوا الحياة بسبب "حالات طوارئ طبية".

وعلى خلفية هذه التطورات أطلق الديمقراطيون في مجلس النواب عملية ثانية لعزل ترامب مع اتهامه بالتحريض على العنف، لكنها لم تنجح.

المصرى اليوم

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