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طبيب يعلن تعافي حازم إمام.. وانتظامه في التدريبات

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طبيب الزمالك يعلن تعافي حازم إمام.. وانتظامه في التدريبات طبيب يعلن تعافي حازم إمام.. وانتظامه في التدريبات

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أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي أن حازم إمام الظهير الأيمن للفريق سينتظم في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الخميس، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها وهي عبارة عن إجهاد بعضلة السمانة.

وأضاف أسامة أن اللاعب خضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي خلال الفترة السابقة، وبناء عليه أصبح جاهزا للمشاركة من الناحية الطبية.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، على القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة.

المصرى اليوم

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