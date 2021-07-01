★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن حازم إمام الظهير الأيمن للفريق سينتظم في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الخميس، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها وهي عبارة عن إجهاد بعضلة السمانة.

وأضاف أسامة أن اللاعب خضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي خلال الفترة السابقة، وبناء عليه أصبح جاهزا للمشاركة من الناحية الطبية.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة.