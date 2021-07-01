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مستشار بايدن يبحث الهدنة في إثيوبيا مع محمد بن زايد

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مستشار بايدن يبحث الهدنة في إثيوبيا مع محمد بن زايد مستشار بايدن يبحث الهدنة في إثيوبيا مع محمد بن زايد

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بحث مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان، في اتصال هاتفي مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الهدنة في إقليم تيجراي الإثيوبي.

وجاء في بيان للبيت الأبيض في أعقاب الاتصال، يوم الأربعاء، أن ساليفان «عبر عن امتنانه لعمل الإمارات العربية المتحدة في تفعيل الهدنة والتسوية السياسية للنزاع في إقليم تيجراي الإثيوبي»، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف البيان أن ساليفان ومحمد بن زايد بحثا «ضرورة تقديم المساعدات الحيوية لسكان تيجراي الذين يعانون المجاعة وأزمة حادة في الأمن الغذائي».

ورحب ساليفان كذلك بـ «الزيارة التاريخية» لوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد للإمارات «لفتح السفارة الإسرائيلية الجديدة في أبوظبي والقنصلية في دبي».

المصرى اليوم

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