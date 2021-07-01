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زاهي حواس يلقي محاضرة عن الاكتشافات الأثرية المصرية في

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زاهي حواس يلقي محاضرة عن الاكتشافات الأثرية المصرية في روسيا زاهي حواس يلقي محاضرة عن الاكتشافات الأثرية المصرية في

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ألقي عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، محاضرة عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة بموسكو، وذلك بمكتبة الأدب الأجنبي.

حضر المحاضرة نحو ١٠٠ شخص من علماء المصريات والمهتمين به في ، والتي تم بثها بشكل مباشر على عدد من المواقع الإلكترونية وقنوات التليفزيون الروسية.

ووقع حواس كتابه عن سحر الأهرامات والذي ترجم إلى اللغة الروسية، وقدَّم عرضًا لأحد كتبه المترجمة حديثاً إلى اللغة الروسية.

وتم استضافة «حواس» في لقاء تلفزيوني لمده ساعة وتحدث عن أن آمنة وعن الإنجازات التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح من أجل الحفاظ علي آثار مصر والمتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة، وترميم القاهرة الخديوية والقاهرة الإسلامية.

ووجه «حواس» رسالة من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إلى الشعب الروسي يقول فيها إن وزارة السياحة تعمل كل الإجراءات الاحترازية في سبيل ضمان سلامه السائح الروسي وجميع الجنسيات لمصر والتعامل معهم علي أعلي مستوي.

كان إيهاب نصر، سفير مصر في روسيا الإتحادية، وزاهي حواس، قد اجتمعا صباح اليوم مع أولجا ليوبيموفا وزيرة الثقافة الروسية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون الثقافي بين مصر العربية وروسيا الإتحادية، وذلك في ضوء تدشين عام التبادل الإنساني المصري الروسي 2021/ 2022، كما تم مناقشة التفاصيل الخاصة بعدد من الفعاليات المشتركة التي سيتم تنظيمها بالتعاون بين الجانبين خلال العامين القادمين.

وأقام السفير المصري في موسكو حفل بدار السكن على شرف زاهي حواس حضره عدد من كبار المسؤولين والسفراء الأجانب والمتخصصين +في علم المصريات، تحدث خلاله عن آخر الاكتشافات الأثرية في مصر، مبرزاً على نحو خاص الكشف الأثري الخاص بالمدينة المفقودة في الأقصر.

وفي نهاية الجولة زار حواس متحف المجوهرات الخاصة بالإمبراطورية الروسية.

المصرى اليوم

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