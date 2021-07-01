600 لاعب في مهرجان ضخم لسباق الدراجات احتفالا بثورة 30 يونيو اليوم

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

ينظم الاتحاد المصري للدراجات، برئاسة الدكتور وجيه عزام، الخميس، مهرجان الدراجات لسباقات الطرق المفتوحة، بمشاركة أكثر من 600 لاعب، وتحت إشراف ورعاية وزارة الشباب والرياضة، وذلك بمناسبة احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو.

وينطلق السباق في السابعة صباح الخميس من العاصمة الإدارية الجديدة متجهًا لمدينة الجلالة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي يحرص علي التواجد في انطلاق المهرجان، وبحضور الدكتور وجيه عزام، وقيادات وزارة الشباب.

وينقسم السباق إلى 3 مراحل حسب المستويات الفنية للمتسابقين.

ويشارك في السباق أكثر من 600 متسابق ومتسابقة منهم لاعبي منتخب الدراجات، وعدد من المتسابقين الهواة القادمين من أكثر من 15 محافظة، في مقدمتها القاهرة والإسكندرية والجيزة والفيوم وبورسعيد والإسماعيلية وبني سويف وسوهاج والسويس والغربية وكفر الشيخ.

وسيوزع الدكتور اشرف صبحي والدكتور وجيه عزام الجوائز العينية علي الفائزين.