أخبار عاجلة

أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض -
الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي -
«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا» -
«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده -
صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة» -
نجران : القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز ساهر -
معسكر ليفربول في النمسا.. محمد صلاح وساديو ماني ينضمان لكتيبة الريدز .. صور -
إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها الراحل -
لينا شاماميان تحيي 3 حفلات الشهر المقبل -
ابنة أحمد صيام: «أبويا وأمي سر سعادتي.. ومحظوظة بخالد جلال» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

600 لاعب في مهرجان ضخم لسباق الدراجات احتفالا بثورة 30 يونيو اليوم

Print
600 لاعب في مهرجان ضخم لسباق الدراجات احتفالا بثورة 30 يونيو اليوم 600 لاعب في مهرجان ضخم لسباق الدراجات احتفالا بثورة 30 يونيو اليوم

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

ينظم الاتحاد المصري للدراجات، برئاسة الدكتور وجيه عزام، الخميس، مهرجان الدراجات لسباقات الطرق المفتوحة، بمشاركة أكثر من 600 لاعب، وتحت إشراف ورعاية وزارة الشباب والرياضة، وذلك بمناسبة احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو.

وينطلق السباق في السابعة صباح الخميس من العاصمة الإدارية الجديدة متجهًا لمدينة الجلالة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي يحرص علي التواجد في انطلاق المهرجان، وبحضور الدكتور وجيه عزام، وقيادات وزارة الشباب.

وينقسم السباق إلى 3 مراحل حسب المستويات الفنية للمتسابقين.

ويشارك في السباق أكثر من 600 متسابق ومتسابقة منهم لاعبي منتخب الدراجات، وعدد من المتسابقين الهواة القادمين من أكثر من 15 محافظة، في مقدمتها القاهرة والإسكندرية والجيزة والفيوم وبورسعيد والإسماعيلية وبني سويف وسوهاج والسويس والغربية وكفر الشيخ.

وسيوزع الدكتور اشرف صبحي والدكتور وجيه عزام الجوائز العينية علي الفائزين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض

أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض

الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي

الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي

«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا»

«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا»

«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده

«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده