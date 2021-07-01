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انتشال جثة جديدة.. ارتفاع ضحايا عقار الإسكندرية إلى 6 متوفين ومصابين

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انتشال جثة جديدة.. ارتفاع ضحايا عقار الإسكندرية إلى 6 متوفين ومصابين انتشال جثة جديدة.. ارتفاع ضحايا عقار الإسكندرية إلى 6 متوفين ومصابين

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انتشلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، جثة رجل من أسفل أنقاض عقار الدخيلة المنهار بحي العجمي، فيما تواصل القوات البحث عن مفقودين آخرين تحت الأنقاض وبذلك ترتفع حصيلة الضحايا، إلى مصرع اثنين هما سعاد زغلول يوسف، ٦٠ عاما، وصابر رجب، وجرى نقلهما إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة.

فيما أصيب 4 آخرين منهم ريتاج مجدي محمد السيد، ١٠ سنوات، وعلي جابر أمين، ١٧ سنة، بكدمات بعموم الجسم، وجرى نقلهما إلى مستشفى جمال حمادة.

كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية قد تلقت بلاغا يفيد انهيار عقار مأهول بالسكان بمنطقة الدخيلة الجبل بحي العجمي، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن العقار المنهار مساحته ١٠٠ متر مربع تقريبا، مكون من طابق أرضى وثلاثة طوابق علوية، بكل طابق شقتين، مأهول بالسكان، تقطنه 7 أسر.

المصرى اليوم

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