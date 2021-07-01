أخبار عاجلة

أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض -
الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي -
«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا» -
«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده -
صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة» -
نجران : القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز ساهر -
معسكر ليفربول في النمسا.. محمد صلاح وساديو ماني ينضمان لكتيبة الريدز .. صور -
إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها الراحل -
لينا شاماميان تحيي 3 حفلات الشهر المقبل -
ابنة أحمد صيام: «أبويا وأمي سر سعادتي.. ومحظوظة بخالد جلال» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

خالد الغندور يكشف خطة الأهلي لخطف نجم

Print
خالد الغندور يكشف خطة الأهلي لخطف نجم الزمالك خالد الغندور يكشف خطة الأهلي لخطف نجم

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال خالد الغندور، نجم نادي السابق، إن النادي الأهلي يتفاوض مع الأمريكي والتر هودج، نجم الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح الغندور، في تصريحات تلفزيونية: «والتر هودج لاعب فريق كرة السلة بالزمالك، لديه أكثر من عرض مغري، على رأسها من الأهلي وهذا باعتراف من اللاعب نفسه، قبل ظهوره على قناة الزمالك بالأمس»، مضيفا: «سمعنا أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وهو يقول أن الأهلي، لن يتفاوض مع أي لاعب من الزمالك ولكن هذا لم يحدث حيث تعاقد الفريق الأحمر مع محمد حسن، في الكرة الطائرة، ويرغب في ضم هودج».

وأضاف: «إن شاء الله حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، يستطيع تجديد التعاقد مع والتر هودج، خاصة أن اللاعب لديه رغبة في الاستمرار مع القلعة البيضاء».

يذكر أن والتر هودج، ظهر بمستوى مميز مع الزمالك هذا الموسم، حيث قاده للفوز ببطولة افريقيا ومسابقة الدوري.

وتابع الغندور: «الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني لفريق السلة بالزمالك، ستكون هناك صعوبة في استمراره مع الفريق في الموسم المقبل، بعد تلقيه عروضا مغرية، من بعض الأندية الخارجية».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
صفقات الأهلى الجديدة 2021.. محمود الخطيب يضم الصفقة الثانية من الزمالك رسميا .. صور

صفقات الأهلى الجديدة 2021.. محمود الخطيب يضم الصفقة الثانية من الزمالك رسميا .. صور

تردد قناة نادي الزمالك الجديد على النايل سات

تردد قناة نادي الزمالك الجديد على النايل سات

مجاهد عن موعد مباراة أسوان والزمالك: لضغط الأبيض في المباريات مثل الأهلي

مجاهد عن موعد مباراة أسوان والزمالك: لضغط الأبيض في المباريات مثل الأهلي

الزمالك يهدد الجبلاية ويدعو لاجتماع طارئ بسبب الدوري

الزمالك يهدد الجبلاية ويدعو لاجتماع طارئ بسبب الدوري