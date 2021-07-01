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قال خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، إن النادي الأهلي يتفاوض مع الأمريكي والتر هودج، نجم الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح الغندور، في تصريحات تلفزيونية: «والتر هودج لاعب فريق كرة السلة بالزمالك، لديه أكثر من عرض مغري، على رأسها من الأهلي وهذا باعتراف من اللاعب نفسه، قبل ظهوره على قناة الزمالك بالأمس»، مضيفا: «سمعنا أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وهو يقول أن الأهلي، لن يتفاوض مع أي لاعب من الزمالك ولكن هذا لم يحدث حيث تعاقد الفريق الأحمر مع محمد حسن، في الكرة الطائرة، ويرغب في ضم هودج».

وأضاف: «إن شاء الله حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، يستطيع تجديد التعاقد مع والتر هودج، خاصة أن اللاعب لديه رغبة في الاستمرار مع القلعة البيضاء».

يذكر أن والتر هودج، ظهر بمستوى مميز مع الزمالك هذا الموسم، حيث قاده للفوز ببطولة افريقيا ومسابقة الدوري.

وتابع الغندور: «الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني لفريق السلة بالزمالك، ستكون هناك صعوبة في استمراره مع الفريق في الموسم المقبل، بعد تلقيه عروضا مغرية، من بعض الأندية الخارجية».